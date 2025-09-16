Названы 10 лучших стран для выхода на пенсию за границей

Африканская страна Маврикий заняла второе место с общим баллом в 89,24. Она предлагает 10-летний вид на жительство для пенсионеров старше 50 лет. Для этого необходимо иметь ежемесячный доход от $2 тыс или $24 тыс в год. По истечении 10 лет разрешение можно продлить ещё на такой же срок.