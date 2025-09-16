Названы 10 лучших стран для выхода на пенсию за границей

Согласно статье, в исследовании рассматривались 20 целевых показателей, объединенных в шесть подиндексов: процедура получения визы, гражданство и мобильность, экономика, налоговая оптимизация, качество жизни, безопасность и интеграция. Каждой стране выставлялся итоговый балл по шкале до 100.
С баллом в 92.61 Португалия заняла первое место среди наиболее комфортных стран для пенсионеров, пишет CNBC.
Для получения этой визы требуется минимальный доход 870 евро в месяц. После получения первоначального вида на жительство и пяти лет проживания в стране можно подать заявление на постоянное проживание или гражданство.
Кроме того, португальская налоговая система учитывает доходы, полученные за рубежом. При этом для близких родственников не предусмотрен налог на наследство или на богатство.
Также Португалия известна своей программой «золотой визы», которая позволяет гражданам стран вне ЕС получить вид на жительство или гражданство через инвестиции (инвестиции в недвижимость больше не учитываются). С момента запуска в 2012 году программа уже привлекла более $7,2 млрд, пишет CNBC.
Африканская страна Маврикий заняла второе место с общим баллом в 89,24. Она предлагает 10-летний вид на жительство для пенсионеров старше 50 лет. Для этого необходимо иметь ежемесячный доход от $2 тыс или $24 тыс в год. По истечении 10 лет разрешение можно продлить ещё на такой же срок.
Основной заявитель может включить в заявление супруга/партнёра и иждивенцев. Налоговая система Маврикия — территориальная, то есть не облагает налогом доходы, полученные за пределами страны, и не взимает налоги на зарубежные активы, богатство или наследство, говорится в статье.
Согласно CNBC, в десятку вошли:
3. Испания
4. Уругвай
5. Австрия
6. Италия
7. Словения
8. Мальта
9. Латвия
10. Чили.