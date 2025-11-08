Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Даже 600−700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
По ее словам, порог обычно начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Но и тут все зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы», — указала Асяева.
Для минимизации рисков она советует вносить средства постепенно, лучше в безналичной форме. Важно заранее подготовить письменное объяснение их происхождения и иметь доказательства (например, чеки о продаже крупных вещей).
В целом финансовый мониторинг задумал с целью защиты системы от криминала, поэтому честному вкладчику бояться нечего. Лучше положить средства на вклад, чем ежедневно терять на инфляции, советует финансист.