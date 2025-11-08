Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение

Доцент Асяева: до миллиона рублей на счете не привлекут внимание мониторинга.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Даже 600−700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.

По ее словам, порог обычно начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Но и тут все зависит от финансовой истории клиента.

«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы», — указала Асяева.

Для минимизации рисков она советует вносить средства постепенно, лучше в безналичной форме. Важно заранее подготовить письменное объяснение их происхождения и иметь доказательства (например, чеки о продаже крупных вещей).

В целом финансовый мониторинг задумал с целью защиты системы от криминала, поэтому честному вкладчику бояться нечего. Лучше положить средства на вклад, чем ежедневно терять на инфляции, советует финансист.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше