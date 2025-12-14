Названа стоимость новогоднего стола в 2025 году

За основу подсчетов взято, что новогодняя корзина состоит из горячего блюда, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. Предполагаемый стол рассчитан на два килограмма курицы и полкило картофеля. Помимо этого, предусмотрены 600 граммов помидоров и огурцов, 800 грамм различных солений, а также 400 граммов сыра и по 300 грамм мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы.