Названа средняя пенсия летчиков-испытателей в России

С начала года выплаты для этой категории пенсионеров выросли на 15,7 тысячи рублей — с 150 тысяч рублей в январе. При этом работающие пенсионеры получают в среднем 157,3 тысячи рублей, а неработающие — 168,5 тысячи рублей.