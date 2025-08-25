Ричмонд
Названа средняя пенсия летчиков-испытателей в России

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России увеличился до 165,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

С начала года выплаты для этой категории пенсионеров выросли на 15,7 тысячи рублей — с 150 тысяч рублей в январе. При этом работающие пенсионеры получают в среднем 157,3 тысячи рублей, а неработающие — 168,5 тысячи рублей.

22 августа сообщалось, что Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем в 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года. Численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек. По данным Соцфонда, работающие пенсионеры — государственные служащие получают выплаты в размере 37 058 рублей.

В начале августа депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тыс. руб.

По словам парламентария, точная сумма ежемесячных выплат достигает 23 448 рублей. Эта цифра складывается из двух компонентов: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год официального труда позволяет накопить до 10 баллов, при этом стоимость одного балла в 2025 году составит 145,69 рубля.

