Названа средняя пенсия летчиков-испытателей в России

С начала года выплаты для этой категории пенсионеров выросли на 15,7 тысячи рублей — с 150 тысяч рублей в январе. При этом работающие пенсионеры получают в среднем 157,3 тысячи рублей, а неработающие — 168,5 тысячи рублей.
22 августа сообщалось, что Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем в 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года. Численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек. По данным Соцфонда, работающие пенсионеры — государственные служащие получают выплаты в размере 37 058 рублей.
В начале августа депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тыс. руб.
По словам парламентария, точная сумма ежемесячных выплат достигает 23 448 рублей. Эта цифра складывается из двух компонентов: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год официального труда позволяет накопить до 10 баллов, при этом стоимость одного балла в 2025 году составит 145,69 рубля.