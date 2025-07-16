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Названа начальная цена янтаря с тараканом возраста 35−40 млн лет

Стартовая цена добытого на Калининградском янтарном комбинате Ростеха янтаря с полностью сохранившимся тараканом составит 12 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Калининградский янтарный комбинат

Издание побеседовало с руководителем московского представительства Калининградского янтарного комбината Ростеха Марией Журавель на предпоказе аукционных экземпляров.

Аукцион редких камней пройдет в рамках Международного янтарного форума, который состоится на ВДНХ в павильоне № 57 с 31 июля по 3 августа.

Журавель задали вопрос о стартовой цене камня. «12 тысяч рублей», — ответила она.

При этом начальная стоимость во время торгов может вырасти в десятки раз.

Калиниградский янтарный комбинат сообщил в конце июня о добытом инклюзе с тараканом внутри. По оценкам специалистов, возраст древнего обитателя составляет 35−40 млн лет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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