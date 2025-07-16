Названа начальная цена янтаря с тараканом возраста 35−40 млн лет

Издание побеседовало с руководителем московского представительства Калининградского янтарного комбината Ростеха Марией Журавель на предпоказе аукционных экземпляров.
Аукцион редких камней пройдет в рамках Международного янтарного форума, который состоится на ВДНХ в павильоне № 57 с 31 июля по 3 августа.
Журавель задали вопрос о стартовой цене камня. «12 тысяч рублей», — ответила она.
При этом начальная стоимость во время торгов может вырасти в десятки раз.
Калиниградский янтарный комбинат сообщил в конце июня о добытом инклюзе с тараканом внутри. По оценкам специалистов, возраст древнего обитателя составляет 35−40 млн лет.
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