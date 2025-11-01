Назван самый подорожавший в октябре в мире товар

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, а самым подешевевшим — апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, стоимость кобальта, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в середине осени увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Среди металлов также значительно прибавили в цене палладий — на 15,8% и литий — на 9,5%.
Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожали соя — на 8,2%, кофе сорта робуста — на 7,3% и кофе сорта арабика — на 3,8%.
Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене природный газ в США — сразу 19,4%. В тройку также вошли дизельное топливо, стоимость которого увеличилась на лондонской бирже на 7,6%, и топочный мазут с ростом на 6,9%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в октябре стал апельсиновый сок — цены на него рухнули на 23,3% в месячном выражении. Значительно просела стоимость свинины (-18%), а также неодима (на 13,4%).