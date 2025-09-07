Назван регион с наибольшими пенсиями в России

Чуть меньше средняя пенсия в Ненецком автономном округе — 34 823 рубля, а также в Камчатском крае — 34 240 рублей. В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ с размером выплат в 33 855 рублей.