Назван регион с наибольшими пенсиями в России

Согласно данным за 2025 год, средняя пенсия в Чукотском автономном округе составляет 38 173 рубля в месяц. Это наибольший показатель среди всех российских регионов. Пенсия женщин в субъекте при этом почти на 550 рублей больше.
Чуть меньше средняя пенсия в Ненецком автономном округе — 34 823 рубля, а также в Камчатском крае — 34 240 рублей. В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ с размером выплат в 33 855 рублей.
Наименьшие пенсии платят в Республике Дагестан — в среднем 17 053 рубля, в Кабардино-Балкарской Республике — 17 594 рубля и в Республике Ингушетия — 17 931 рублей.