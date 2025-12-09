Ричмонд
Назван комфортный курс доллара

Курс доллара, который является комфортным для российской экономики, составляет 90−95 рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Источник: Газета.Ру

«Курс на уровне 90−95 рублей за доллар больше бы отвечал интересам российской экономики. Более дорогая американская валюта априори негативна с точки зрения российских потребителей — импортные товары, зарубежные туры становятся дороже. Российские импортеры тоже не заинтересованы в более дорогой валюте, но уровень 90+ для них некритичен, куда важнее уровень процентных ставок и спроса в экономике», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 8 декабря доллар стоил 75,5−77,6 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской более чем на 23 рубля.

Курс рубля растет к доллару, вопреки декабрьским традициям, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Он пояснил, что обычно рубль дешевеет в конце года из-за сокращения профицита торгового баланса и повышенного потребительского спроса, однако сейчас этого не происходит. По словам Шепелева, спрос на зарубежную валюту в России сейчас низкий, что толкает вверх курс рубля.

