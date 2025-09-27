Назван город с самой дорогой арендой жилья

Так, в сентябре больше всего денег за аренду жилья с одной комнатой нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне — там аренда обходится в среднем в 2,7 тысячи долларов, при этом за квартиру в центре придется отдать вовсе 3,1 тысячи долларов. Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда в Сингапуре.
Заметно дешевле аренда будет в столице США Вашингтоне, где жилье в среднем можно снять за 2,3 тысячи долларов. Стоимость аренды в Амстердаме (Нидерланды) обойдется на 50 долларов меньше, а вот в ирландском Дублине — уже в 2,2 тысячи долларов.
Вторую «пятерку» открывает исландский Рейкьявик, в котором месячная аренда «однушки» в среднем обойдется в 2,16 тысячи долларов. Следом идут Люксембург и Гонконг (2 тысячи долларов), швейцарский Берн (1,8 тысячи) и датский Копенгаген (1,75 тысячи).
Москва оказалась на 46-м месте среди изученных столиц со средней стоимостью аренды в 687 долларов, следует из данных Росстата за август.
Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру на месяц в столице Бангладеш: Дакка стала единственной столицей со средними расценками ниже ста долларов — 93 доллара. Также достаточно бюджетно месяц аренды стоит в пакистанском Исламабаде — 158 долларов. В замбийской Лусаке и египетском Каире цена составит 175 долларов, а в Алжире — 184 доллара. Меньше чем за 200 долларов квартиру еще можно найти в столице Индии — 185 долларов.