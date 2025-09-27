Назван город с самой дорогой арендой жилья

Так, в сентябре больше всего денег за аренду жилья с одной комнатой нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне — там аренда обходится в среднем в 2,7 тысячи долларов, при этом за квартиру в центре придется отдать вовсе 3,1 тысячи долларов. Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда в Сингапуре.