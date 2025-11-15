Ричмонд
Названы сектора экономики с самым быстрым ростом зарплат в России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Быстрее всего средние зарплаты в России по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей, — более чем вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Источник: © РИА Новости

Самый быстрый рост зарплат в августе был зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — в 2,5 раза в годовом выражении. Чуть меньше, в 2,1 раза, доходы выросли на производствах термоуглей.

Зарплаты у занимающихся удалением отходов и производством пестицидов за год увеличились в 1,4 раза, а у работников морского пассажирского транспорта — на треть. Пятерку сфер с самым значительным ростом доходов сотрудников замыкает копирование записанных носителей информации — 30%.

В топ-10 по темпам роста зарплат также входят бармены, работники казино и букмекеры, сотрудники ресторанов и доставки продуктов питания, занятые внутренними водными пассажирскими перевозками, а также разработчики строительных проектов. У всех у них за год средний доход увеличился примерно на четверть.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.

