Названы сектора экономики с самым быстрым ростом зарплат в России

В топ-10 по темпам роста зарплат также входят бармены, работники казино и букмекеры, сотрудники ресторанов и доставки продуктов питания, занятые внутренними водными пассажирскими перевозками, а также разработчики строительных проектов. У всех у них за год средний доход увеличился примерно на четверть.