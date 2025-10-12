Наследство без наследников: власти готовятся вернуть в казну миллиарды «бесхозных» рублей

Однако с деньгами все гораздо сложнее. В отличие от квартиры или участка, которые можно увидеть и оценить, остатки на банковских и брокерских счетах — «невидимое наследство». Формально они также являются частью имущества умершего и должны переходить государству. Но механизм этого перехода до сих пор не прописан. Поэтому миллиарды рублей остаются на счетах, принося прибыль банкам, а не бюджету. Ситуацией заинтересовался петербургский депутат Андрей Рябоконь, который обратился в ЦБ с идеей прописать в законе механизм передачи этих средств в российский бюджет.