Наследство без наследников: власти готовятся вернуть в казну миллиарды «бесхозных» рублей

По закону, если после смерти человека не находится наследников, его имущество признается выморочным и переходит в собственность государства. Это правило установлено статьей 1151 Гражданского кодекса РФ и действует автоматически: квартира, земля или автомобиль становятся государственной или муниципальной собственностью без решения суда. В дальнейшем такие объекты нередко включаются в социальный жилищный фонд или продаются через Росимущество.
Однако с деньгами все гораздо сложнее. В отличие от квартиры или участка, которые можно увидеть и оценить, остатки на банковских и брокерских счетах — «невидимое наследство». Формально они также являются частью имущества умершего и должны переходить государству. Но механизм этого перехода до сих пор не прописан. Поэтому миллиарды рублей остаются на счетах, принося прибыль банкам, а не бюджету. Ситуацией заинтересовался петербургский депутат Андрей Рябоконь, который обратился в ЦБ с идеей прописать в законе механизм передачи этих средств в российский бюджет.
По оценкам экспертов, общий объем таких «замороженных» средств может достигать одного триллиона рублей. Это не только деньги умерших без наследников, но и остатки на счетах людей, уехавших за границу или просто забывших о своих вкладах. Но именно доля средств умерших граждан представляет собой тот самый выморочный капитал, которым государство пока не может воспользоваться.
Закон есть — механизма нет
Парадокс ситуации в том, что законодательная база в целом существует, но не доведена до логического завершения. Гражданский кодекс прямо указывает: все выморочное имущество переходит государству. Однако отдельного закона, определяющего порядок передачи денежных средств со счетов умерших граждан в федеральную или региональную казну, до сих пор нет.
В советский период такая процедура была детально описана — действовало постановление Совета Министров СССР № 683, где регламентировался порядок учета и реализации имущества, перешедшего государству по праву наследования. Этот документ утратил силу еще в 2020 году, и с тех пор правовой вакуум остается незаполненным.
Банки и брокеры не обязаны выявлять факты смерти своих клиентов, а значит, деньги на счетах могут храниться годами. И хотя юридически они должны стать собственностью государства, на практике остаются в распоряжении финансовых институтов. Для банков это бесплатный ресурс, который можно использовать в обороте, не отчитываясь ни перед владельцем, ни перед государством.
Предполагается создать систему межведомственного взаимодействия между Центробанком, Росимуществом, Федеральной налоговой службой и Федеральной нотариальной палатой. Логика проста: кредитные организации ежегодно анализируют «спящие» счета — те, по которым не было операций в течение года. После этого банки направляют запросы в ФНС, чтобы проверить, жив ли владелец счета. Если налоговая подтверждает факт смерти, а нотариусы не находят наследников, средства должны быть перечислены на счет Росимущества, а затем — в федеральный бюджет.
В комитете Госдумы по финансовому рынку поддержали идею, отметив, что постановка вопроса абсолютно верная, особенно на фоне дефицита бюджета и растущих социальных расходов. По словам председателя комитета, важно лишь точно определить масштабы проблемы и прописать технический порядок действий, чтобы исключить ошибки и злоупотребления.
Подводные камни
Несмотря на очевидную логику инициативы, у нее есть ряд юридических рисков. Прежде всего — возможность появления наследников спустя годы. Закон позволяет восстановить срок для принятия наследства, если гражданин докажет, что не знал о смерти родственника или не мог своевременно обратиться к нотариусу. В таком случае наследник может потребовать вернуть имущество, включая денежные средства, даже если они уже были переданы в бюджет. Государство обязано будет их вернуть, если суд признает права наследника.
Есть и другой риск — долги умершего. Государство, получая выморочное имущество, принимает его со всеми обязательствами, включая налоговые и коммунальные задолженности. Поэтому, прежде чем зачислить средства в казну, придется вычитать из них все долги, что может заметно уменьшить итоговую сумму.
Юристы также отмечают, что потребуется тщательная защита персональных данных и единая база для межведомственного обмена. Ошибочная идентификация может привести к судебным искам и репутационным потерям как для банков, так и государства.
В случае удовлетворения судом требований о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, ранее выданное свидетельство о праве на наследство (в том числе государству или муниципалитету) может быть признано недействительным. Тогда наследник получает право на наследственное имущество, и государство будет обязано передать его законному наследнику.
Мораль v.s. экономика
Общественная реакция на идею неоднозначна. Пока одни считают, что деньги умерших должны работать на благо общества (особенно если у владельца нет наследников), другие — видят в этом опасность чрезмерного вмешательства государства в частную сферу.
Экономисты же оценивают возможный эффект как весьма значительный. Если хотя бы половина от предполагаемого «триггера» в триллион рублей действительно окажется выморочным имуществом, бюджет получит сотни миллиардов дополнительных средств. Эти деньги можно направить на социальные программы, инфраструктуру или здравоохранение — то, что сегодня нуждается в дополнительном финансировании.
В то же время государству придется выстроить прозрачную и справедливую систему, чтобы исключить сомнения в том, что чужие деньги уходят «в никуда». Опыт западных стран показывает, что подобные механизмы могут быть эффективны: например, в США и Великобритании невостребованные счета переходят государству после определенного срока, но информация о них остается открытой, и наследники могут обратиться за средствами в любое время.
Ресурс на будущее
Сегодня институт выморочного имущества в России регулируется частично: закон есть, но он охватывает в основном недвижимость. Денежные активы — в правовом «сером поле». Между тем именно они составляют наиболее ликвидную часть наследства, способную приносить реальную пользу бюджету.
Создание механизма передачи таких средств государству не только соответствует Гражданскому кодексу, но и отвечает здравому смыслу.
Таким образом, предложение передавать денежные средства умершего, не имеющего наследников, государству, отвечает законодательству, более того, закреплено законодательно. Отсутствует лишь механизм такой передачи. Вернуть выморочное имущество можно только в судебном порядке, доказав свое право на его получение.
Вопрос лишь в том, как быстро государство сумеет превратить эту идею в работающий инструмент. Ведь каждый месяц, пока механизм не действует, сотни миллионов рублей продолжают оседать в банках и брокерских конторах, а не в бюджете страны. И, возможно, именно «бесхозный триллион» однажды станет тем самым скрытым резервом, который поможет закрыть бюджетные дыры, не повышая налоги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».