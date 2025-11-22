Ричмонд
Нарушители закона об алкоголе в Подмосковье заплатят штраф до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нарушителям закона о допустимом времени продажи спиртных напитков в заведениях общественного питания в многоквартирных домах Московской области с входом во дворе будет грозить штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Источник: Courtney Cook/CC0

«С 1 марта 2026 года реализовывать алкоголь в заведениях общепита в многоквартирных домах с входом во дворе можно будет только с 13:00 до 15:00. В случае нарушения этого закона будет предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП Российской Федерации. По части 3 статьи 14.16 КоАП РФ за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрен штраф», — сказал Керселян.

Он уточнил, что для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией соответствующих товаров.

Как добавили в пресс-службе Мособлдумы, закон распространяется на все категории общепита в многоквартирных домах с входом во дворе за исключением ресторанов.

