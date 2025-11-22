Нарушители закона об алкоголе в Подмосковье заплатят штраф до 300 тыс. рублей

«С 1 марта 2026 года реализовывать алкоголь в заведениях общепита в многоквартирных домах с входом во дворе можно будет только с 13:00 до 15:00. В случае нарушения этого закона будет предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП Российской Федерации. По части 3 статьи 14.16 КоАП РФ за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрен штраф», — сказал Керселян.