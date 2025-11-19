Народная артистка заняла для мошенников. Лариса Долина рассказала суду, как ее обманули

Последние, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, убедили ее в том, что некие преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники убедили артистку не только перевести ее сбережения на «безопасные счета», но и продать жилье (впоследствии квартиру в марте 2025 года ей вернул тот же Хамовнический суд Москвы). Сделка, убеждали ее «силовики», будет «фиктивной» и пройдет под их контролем. Они сагитировали госпожу Долину поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников. Однако жилище за 112 млн руб. приобрела реальная покупательница — 34-летняя Полина Лурье. Ее деньги госпожа Долина отдала мошенникам — частично наличными, частично путем банковских переводов. Давая на процессе показания, потерпевшая призналась, что еще часть средств для участия в «спецоперации» она даже заняла у друзей. При этом в течение трех месяцев — с апреля по июль 2024 года — певица никому из близких не сообщила, что делает, поскольку от нее это потребовали «сотрудники ФСБ». Часть денег артистка отдала наличными подсудимой Анжеле Цырульниковой, как лично у себя дома (37,5 млн и 36 млн руб.), так через своего помощника (1,5 млн и 2 млн руб.) в различных районах Москвы, называя кодовые слова: «Мама», «Звезда» и «Ремикс».