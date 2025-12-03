Налоговый вычет на лечение в 2025—2026 году: за какие медицинские услуги и сколько можно вернуть

Оформить вычет разрешается и за медицинскую помощь, оказанную детям, включая усыновленных, а также супругам и родителям. При этом действуют базовые условия, обязательные для всех заявителей. Человек должен быть признан налоговым резидентом России и иметь доходы, с которых удерживается НДФЛ. Это могут быть выплаты по трудовому договору, договорам ГПХ, поступления от сдачи недвижимости в аренду или доходы от продажи имущества.