Налоговый вычет на лечение в 2025—2026 году: за какие медицинские услуги и сколько можно вернуть

Российские граждане имеют возможность компенсировать часть расходов на лечение благодаря механизму социального налогового вычета. Разбираемся, кто может рассчитывать на возврат, как оформить компенсацию, какие документы понадобятся и какие суммы реально вернуть. Подробности — в материале «Известий».-
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — кто может получить
Социальный налоговый вычет представляет собой возврат части ранее уплаченного НДФЛ. В 2025 году получить компенсацию можно за оплату лечения, покупку лекарственных препаратов по рецепту врача, а также за страховые взносы по договорам ДМС, заключенным в интересах самого налогоплательщика и его близких родственников.
Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Известиям» об особенностях получения социального налогового вычета на лечение в предстоящем 2026 году.
В состав вычета входит широкий спектр услуг: от консультаций и диагностики до стоматологического лечения и оперативных вмешательств. При этом косметические процедуры, не имеющие медицинских показаний, а также лечение, полученное за пределами России, под вычет не подпадают.
Оформить вычет разрешается и за медицинскую помощь, оказанную детям, включая усыновленных, а также супругам и родителям. При этом действуют базовые условия, обязательные для всех заявителей. Человек должен быть признан налоговым резидентом России и иметь доходы, с которых удерживается НДФЛ. Это могут быть выплаты по трудовому договору, договорам ГПХ, поступления от сдачи недвижимости в аренду или доходы от продажи имущества.
Медицинская организация, в которой проводилось лечение, обязана иметь действующую российскую лицензию. Если услуги оказывались за пределами страны — такие расходы не возмещаются.
Кроме того, не смогут получить социальный вычет те самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах, у которых нет доходов, облагаемых НДФЛ (например, зарплаты или доходов от продажи имущества). Если же, помимо доходов по спецрежиму, у человека есть доходы, с которых удерживается НДФЛ, он вправе оформить вычет.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — как получить
Подать заявление на вычет можно несколькими способами. Один из самых распространенных — обращение в налоговую инспекцию по месту жительства либо личная подача документов, либо отправка их заказным письмом. Также оформление доступно онлайн — на сайте ФНС или через портал «Госуслуги». В электронном формате понадобится усиленная квалифицированная цифровая подпись.
В 2025 году граждане по-прежнему могут оформить возврат через работодателя. Схема проста: сначала необходимо получить уведомление о подтверждении права на вычет в личном кабинете на сайте ФНС. Подтверждение будет автоматически направлено заявителю и его работодателю. После этого бухгалтерия перестает удерживать НДФЛ из заработной платы до тех пор, пока работнику полностью не компенсируют положенную сумму.
Такой порядок позволяет не ждать окончания года — налогоплательщик получает экономию сразу в текущем периоде, а не по итогам декларационной кампании.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — документы
Перечень документов зависит от вида медицинских услуг или расходов, за которые человек рассчитывает получить компенсацию.
Для подтверждения расходов на лечение потребуется договор с медицинской организацией и справка об оплате оказанных услуг. В справке обязательно должны быть указаны коды лечения: «01» — обычное, «02» — дорогостоящее.
Никита Чаплин подчеркнул, что отнесение медицинской услуги к дорогостоящей определяется не суммой чека, а соответствием процедуры специальному перечню, утвержденному правительством Российской Федерации.
В этот перечень, в частности, входят такие сложные виды помощи, как эндопротезирование суставов, хирургическое лечение врожденных пороков, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и ряд других высокотехнологичных вмешательств.
Если речь идет о возврате средств за приобретение лекарств, то потребуется рецепт по установленной форме либо медицинские записи, содержащие назначение врача, а также кассовые чеки или иные подтверждения оплаты. При оформлении вычета по ДМС понадобятся договор страхования или полис, а также платежные документы — квитанции или кассовые чеки.
Если заявитель подает документы за родственника, необходимо приложить подтверждение родственных связей: свидетельство о рождении, документ о заключении брака или усыновлении. Важно, чтобы платежные документы были оформлены на имя того, кто оплачивает услуги.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — когда подавать
Процедура подачи заявления в 2025 году остается прежней. Через налоговый орган подать документы можно по окончании календарного года, в котором оплачивалось лечение. Через работодателя — в любое время.
Важно соблюдать срок давности: налогоплательщик может заявить вычет в течение трех лет после оплаты медицинских услуг или лекарств. Так, в 2025 году можно вернуть деньги за лечение, оплаченное в 2022, 2023 и 2024 годах.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — максимальная сумма
Размер компенсации зависит от типа лечения. Для большинства услуг действует единый лимит — не более 150 тыс. рублей расходов в год. Соответственно, максимальный возврат составит 19,5 тыс. рублей (13% от лимита). Если стоимость лечения ниже, компенсируется 13% от фактических расходов.
В случае дорогостоящего лечения лимит не применяется. Возврат рассчитывается от всей суммы расходов. Перечень таких услуг установлен постановлением правительства России и включает высокотехнологичную медицинскую помощь, паллиативную поддержку, а также ряд специализированных вмешательств, включая ЭКО.
Чтобы определить, к какой категории относится лечение, достаточно посмотреть код в справке об оплате: «02» означает дорогостоящий вид.
«Главное ограничение, которое существует, — это размер налога, фактически перечисленного вами в бюджет за год. Вернуть можно только ту сумму, которая не превышает уплаченный вами НДФЛ», — пояснил Чаплин. Если размер вычета превышает сумму уплаченного за год налога, остаток, к сожалению, на следующий год не переносится.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — лечение зубов
Стоматологические услуги также подпадают под возможность получения налогового вычета. Это касается консультаций, лечения, диагностики, пломбирования, хирургических процедур и протезирования. При этом определенные стоматологические вмешательства относятся к дорогостоящим, например лечение врожденных аномалий зубочелюстной системы с применением имплантатов.
Важно помнить, что вычет предоставляется за услуги, но не за покупку медицинского оборудования. Например, стоимость брекет-системы компенсировать нельзя, однако установка брекетов является медицинской услугой и входит в перечень расходов, дающих право на возврат.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — пенсионерам.
Государственные и страховые пенсии НДФЛ не облагаются, поэтому пенсионеры, которые не работают и не имеют иных облагаемых НДФЛ доходов, как правило, не могут оформить вычет за собственное лечение. Однако если в год лечения у пенсионера были доходы, облагаемые НДФЛ (например, доход от продажи имущества), он вправе заявить социальный вычет.
В то же время их дети, являющиеся налоговыми резидентами и имеющие облагаемые доходы, вправе вернуть часть средств, если именно они оплачивали услуги.
Платежные документы должны быть оформлены на работающего родственника, при этом в справке о лечении указывается имя пациента.
Официально трудоустроенные пенсионеры могут получать вычеты в стандартном порядке, наравне с другими налогоплательщиками.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — за детей
Родители имеют право вернуть часть расходов, понесенных на лечение несовершеннолетних детей. Для этого требуется приложить свидетельство о рождении.
Если ребенок достиг 18 лет, но обучается очно в вузе или колледже, родители сохраняют право получать вычет до достижения им 24 лет. Ограничений по перечню услуг для таких случаев нет — правила аналогичны компенсации за лечение взрослых.
Налоговый вычет за лечение в 2025 году — за родителей
Получить вычет можно и за лечение родителей. При этом не имеет значения их возраст, статус занятости или налоговый режим. Основное условие — сам заявитель должен платить НДФЛ в год оказания медицинской помощи.
Однако оформить вычет можно только за лечение собственных родителей. За медицинскую помощь матери или отцу супруга компенсация не предоставляется.