Налоговый штурм: в Минфине назвали борьбу с теневым сектором приоритетной задачей

Для компаний в 2026 году государство намерено развивать превентивный подход: банки под надзором ЦБ будут пресекать подозрительные финансовые операции, а ФНС — добиваться поступления налогов уже на этапе предпроверочного анализа, заметил в беседе с «Известиями» эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, налоговый консультант Алексей Крылов. По сути, стратегия сводится к тому, чтобы не допустить ухода от налогов еще в зародыше или своевременно подтолкнуть бизнес к корректному поведению. По мере укрепления цифровых систем ФНС, Центробанка и банковской сферы эффективность такого подхода будет расти.