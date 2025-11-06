Налоговики в Москве начали проверки скрытых доходов неработающих

По словам опрошенных РБК юристов и налоговых консультантов, внимание налоговых органов к неработающим физическим лицам — тренд, актуальный не только для Москвы, но и для России в целом. РБК разбирался, какие признаки могут привлечь внимание инспекции и какими источниками информации она пользуется для выявления нарушителей.