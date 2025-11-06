Налоговики в Москве начали проверки скрытых доходов неработающих

Кк пишет РБК со ссылкой на главу управления Марину Третьякову, налоговики проверяют трудоспособных москвичей, формально неработающих, которые не декларируют доходы для целей налогообложения.
Руководитель столичного УФНС объявила о таких мерах на заседании коллегии ведомства в прошлом месяце.
«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий… будет находиться на постоянном контроле», — заявила Третьякова.
По словам опрошенных РБК юристов и налоговых консультантов, внимание налоговых органов к неработающим физическим лицам — тренд, актуальный не только для Москвы, но и для России в целом. РБК разбирался, какие признаки могут привлечь внимание инспекции и какими источниками информации она пользуется для выявления нарушителей.