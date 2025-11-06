Ричмонд
Налоговики в Москве начали проверки скрытых доходов неработающих

Управление Федеральной налоговой службы по Москве в текущем 2025 году начало проверку в отношении трудоспособных неработающих горожан, не отражающих доходы для налогообложения.

Источник: РИА "Новости"

Кк пишет РБК со ссылкой на главу управления Марину Третьякову, налоговики проверяют трудоспособных москвичей, формально неработающих, которые не декларируют доходы для целей налогообложения.

Руководитель столичного УФНС объявила о таких мерах на заседании коллегии ведомства в прошлом месяце.

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий… будет находиться на постоянном контроле», — заявила Третьякова.

По словам опрошенных РБК юристов и налоговых консультантов, внимание налоговых органов к неработающим физическим лицам — тренд, актуальный не только для Москвы, но и для России в целом. РБК разбирался, какие признаки могут привлечь внимание инспекции и какими источниками информации она пользуется для выявления нарушителей.

