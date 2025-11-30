ФНС предупредила о возможности принудительно списать деньги со счетов россиян

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, а также через личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Для совершения платежей гражданам доступны уникальный идентификатор начислений из налогового уведомления, реквизиты банковской карты или онлайн-сервис банка-партнера ФНС.
Оплату также можно произвести по QR- или штрихкоду уведомления без комиссии через банк, кассу местной администрации, отделения Федеральной почтовой связи и МФЦ, где организован прием средств в счет уплаты налогов.
«Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах», — уточнили в ФНС.
В 2025 году продлены на 12 месяцев сроки уплаты имущественных налогов для плательщиков отдельных пострадавших территорий Курской области в соответствии с постановлением правительства РФ. Кроме того, налоговые уведомления не направлялись владельцам имущества в случаях отсутствия объекта налогообложения в 2024 году, применения льгот, полностью освобождающих от уплаты налога, а также если сумма начисленных налогов не превышала 300 рублей.
