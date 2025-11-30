ФНС предупредила о возможности принудительно списать деньги со счетов россиян

«Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах», — уточнили в ФНС.