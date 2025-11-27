Налоговая ликвидировала компанию отца и экс-супруги Тимура Иванова

Согласно информации, которая есть в распоряжении РИА Новости, ООО «Кристалл девелопмент» было зарегистрировано в Москве более 20 лет назад.
По данным сервиса «БИР-Аналитик», в числе учредителей компании были Нина Зиновьева, Вадим Иванов, а также Светлана Маниович (Иванова). Зиновьева покинула число учредителей в 2022 году, а Маниович — в июле 2024 года, поэтому с августа прошлого года Иванов-старший стал владельцем 100% компании.
Погласно юридическим документам, налоговая в сентябре прошлого года приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 21.3 ФЗ РФ.
При этом в январе этого года процедура по исключению была прекращена. Тогда же были представлены сведения о регистрации юрлица в качестве страхователя в Соцфонде РФ.
Как пишет РИА Новости, в конце февраля налоговая вновь приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по тем же основаниям, что и в первый раз. В июне юрлицо было прекращено.
