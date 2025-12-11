Налоги, пенсии и зарплаты бюджетников: о чем говорил Путин на совещании по экономическим вопросам

Приоритеты
Путин назвал приоритетами государства повышение зарплат, увеличение пенсий и снижение уровня бедности.
«Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан. Всё это важнейшие приоритеты государства, они отражают социальную направленность работы органов власти, Правительства как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется, и, конечно, имеют особое значение для демографического развития, для благополучия российских семей, людей старших поколений — для всей страны», — сказал он.
Пенсии
Кроме того, президент призвал продолжать работу над увеличением доходов пенсионеров.
«Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года», — указал глава государства.
Социальные пенсии, добавил он, будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера.
По словам президента, средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда. Сейчас фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике.
Налоги
Помимо этого, Путин призвал обратить пристальное внимание на борьбу с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.
«Как уже говорил, вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания. Это не только укрепляет инвестиционную, конкурентную среду, но и позволяет получить дополнительные бюджетные доходы, которые могут направляться в том числе на решение тех задач, которые мы сегодня будем обсуждать», — пояснил российский лидер.
Зарплаты
Глава государства отметил, что уровень зарплат в бюджетных сферах напрямую влияет на достижение национальных целей развития.
«Уровень заработных плат, например в здравоохранении, в образовании, в науке, культуре, других бюджетных сферах, напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей, а в конечном счете — на достижение национальных целей развития», — пояснил Путин.
Он также указал, что увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом.
Бедность
Такой рост, продолжил Путин, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей.
Он напомнил, что за последние годы в России добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Так, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек, или 29% граждан, то по итогам прошлого года — 7,2%, или чуть более 10 миллионов человек.
«В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7 процентов, а к 2036 году — менее 5 процентов», — сообщил Путин.
Он также обратил внимание, что при оценке уровня бедности важно видеть объективную, полную картину материального положения человека и его семьи, использовать и другие комплексные подходы, кроме учета размера доходов.
«Прошу коллег иметь это в виду и соответствующим образом анализировать работу по борьбе с бедностью, донастраивать систему поддержки граждан», — указал Путин.
Новые выплаты
Президент добавил, что с 2026 года в России будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата.
«Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчётная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», — пояснил глава государства.
Он также рассказал, что для получения выплаты нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. При этом новая мера вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется.
«Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой», — заключил Путин.
