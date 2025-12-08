Налететь на тарифы: ЦБ допустил повторное обострение мировых торговых войн

Дональд Трамп заявил о введении пошлин против 185 стран в начале апреля. Позже он неоднократно замораживал эти тарифы. В результате торговых сделок ставки для некоторых стран были снижены — например, для Японии с 25 до 15% и Индонезии с 32 до 19%. С Евросоюзом Трамп согласился уменьшить тарифы с 30 до 15%, а взамен в ЕС пообещали отказаться от российского сырья и ежегодно закупать у США энергоносители на сумму $250 млрд в течение трех лет. Кроме того, пошлины против Китая повышались до 145%, однако позже страны устроиои «торговое перемирие» и остановили тарифы на 10%. Позже Вашингтон отложил до 10 ноября 2026-го введение повышенных пошлин на импорт из Пекина.