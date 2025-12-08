Налететь на тарифы: ЦБ допустил повторное обострение мировых торговых войн

США и их торговые партнеры смогли достигнуть договоренностей, однако нельзя исключать повторного обострения ситуации, следует из материалов ЦБ. Если это произойдет, то есть риск замедления роста мировой экономики. Для России раскручивание нового витка торговых войн может привести к сокращению спроса на энергоресурсы. Сейчас для РФ ситуацию сглаживает высокая ключевая — она поддерживает курс рубля и делает вложения в рублевые активы более привлекательными. Однако в дальнейшем нужно снижать зависимость от нефтегазовых доходов. Что будет с российской и мировой экономикой — в материале «Известий».
Возможно ли обострение торговой войны Трампа
В ЦБ видят риски замедления роста мировой экономики. Сейчас ситуация стабильна, несмотря на неопределенности в торговой политике и геополитике, а также на вероятность повторного ускорения инфляции.
Хотя Штаты и достигли договоренностей со своими основными партнерами, нельзя исключить повторного обострения торговых противоречий. Об этом говорится в наиболее свежем «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. «Известия» направили запрос в регулятор о том, когда возможен новый виток торговых войн.
Дональд Трамп заявил о введении пошлин против 185 стран в начале апреля. Позже он неоднократно замораживал эти тарифы. В результате торговых сделок ставки для некоторых стран были снижены — например, для Японии с 25 до 15% и Индонезии с 32 до 19%. С Евросоюзом Трамп согласился уменьшить тарифы с 30 до 15%, а взамен в ЕС пообещали отказаться от российского сырья и ежегодно закупать у США энергоносители на сумму $250 млрд в течение трех лет. Кроме того, пошлины против Китая повышались до 145%, однако позже страны устроиои «торговое перемирие» и остановили тарифы на 10%. Позже Вашингтон отложил до 10 ноября 2026-го введение повышенных пошлин на импорт из Пекина.
Противостояние США с Китаем стало центральным элементом всего глобального торгового конфликта, напомнил ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Владимир Седалищев. Пошлины сейчас остаются рычагом экономического и геополитического давления, поэтому риски будущих протекционистских решений сохраняются, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
В целом от тарифных войн выиграют и минимизируют потери только те государства, которые смогут договориться с партнерами, имеющими влияние на экономику, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Сейчас наименьший стресс испытывают Россия, Белоруссия КНДР и Куба, поскольку они не столкнулись с дополнительными ограничениями со стороны США, добавил он. Наибольшие же потери в этой ситуации могут понести КНР, соседние Канада и Мексика, а также страны Евросоюза.
Америка также неоднократно грозилась расширить уже имеющиеся пошлины против торговых партнеров РФ. Например, летом Вашингтон ввел 50-процентные тарифы против Нью-Дели за отказ прекратить закупки российской нефти.
Что будет с мировой экономикой
«Глобальные индексы неопределенности в сфере экономической и торговой политики остаются на повышенном уровне. Новые волны протекционизма, включая возможное расширение тарифных мер, могут усилить инфляционное давление за счет роста производственных издержек и перебоев в поставках. Дополнительные риски связаны с геополитической напряженностью и волатильностью сырьевых рынков», — отмечается в обзоре Банка России.
Дональд Трамп начал торговую войну отчасти для того, чтобы защитить свою страну и расширить промышленное производство в США. Вероятно, торговые конфликты могут ослабнуть по завершении его срока в качестве главы государства (следующие выборы американского президента запланированы на 2028 год), полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если, конечно, к власти в Америке не придет кандидат с еще более жесткими протекционистскими взглядами.
Как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, по итогам этого года рост мировой экономики составит около 3%, а в 2026-м может достичь 2,7−2,9%. Для сравнения, МВФ ждет показатели на уровне 3,2% в 2025-м, и 3,1% в 2026-м.
Какие риски есть для России
Для России основной риск заключается в том, что торговые войны напрямую влияют на стоимость энергоресурсов. Сейчас на мировом рынке нефти предложение превышает спрос, это давит на цены на нее, обратила внимание Ольга Беленькая из ФГ «Финам».
Она добавила: чем сильнее замедляется рост мировой экономики, тем меньше будет спрос на нефть. Для российского экспорта ситуация также усугубляется ценовым дисконтом к мировым бенчмаркам из-за санкций, уточнила эксперт.
Потенциальными факторами снижения цен на нефть станет и сокращение спроса со стороны Китая и Индии в случае резкого замедления глобального роста или обострения геополитических рисков. А также — дальнейшее наращивание добычи странами ОПЕК+ и США, говорится в докладе ЦБ.
По последним данным от 5 декабря, цена на нефть марки Urals составила примерно $54,5 за баррель, при этом с начала года энергоресурсы подешевели примерно на 25%.
Сейчас Россия постепенно снижает зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений. Например, 10 лет назад доля таких доходов была около 50%, добавила Ольга Беленькая. В 2024-м она составляла порядка 30%, а в 2025-м может оказаться уже ниже четверти.
— При этом для еще большего снижения зависимости от нефтяных поступлений в первую очередь следует вкладываться в глубокую переработку, а также развивать несырьевую часть экономики. В частности, сельское хозяйство, фармацевтику, IT-отрасль, машино- и станкостроение, креативные индустрии. Излишки продукции уместно поставлять за рубеж, благодаря чему вырастет несырьевой неэнергетический экспорт. Это, в свою очередь, без угрозы для рубля позволит беспрепятственно развивать импорт, — уверена управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
Помимо этого, продолжил Владимир Седалищев из Президентской академии, не менее важны улучшение инвестиционного климата, снижение коррупции и создание условий для развития внутреннего рынка.
Сейчас ситуацию для России сглаживает жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Регулятор держит высокую ключевую, чтобы замедлить инфляцию. Однако это также повышает привлекательность рублевых активов для граждан и компаний (в том числе экспортеров), следует из доклада регулятора. Умеренный спрос импортеров на валюту также помог удержать низкую волатильность рубля.
Новые санкции недружественных стран негативно влияют и на цены, и на физические объемы российского экспорта, уточнили в Центробанке. Однако опыт прошлых ограничений показывает: в течение нескольких месяцев можно перестроить каналы продаж и расчетов, после чего ситуация способна стабилизироваться.