Наладить сбыт: торговля РФ и США может вырасти вдвое за год президентства Трампа

Торговля США и РФ может вырасти в два раза за год президентства Дональда Трампа — до $6−8 млрд, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. За половину 2025-го товарооборот между странами уже увеличился почти на треть — до $2,8 млрд. Причина — активные закупки Америкой наших удобрений, обогащенного урана и платины. Тем не менее взаимные продажи с Вашингтоном всё еще остаются низкими по сравнению с другими странами-партнерами России — Китаем и ЕАЭС. Кроме того, ситуацию ухудшают новые американские санкции против нефтяных компаний. Как изменился курс рубля и какие есть риски для нашей экономики — в материале «Известий».