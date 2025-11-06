Наладить сбыт: торговля РФ и США может вырасти вдвое за год президентства Трампа

Торговля США и РФ может вырасти в два раза за год президентства Дональда Трампа — до $6−8 млрд, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. За половину 2025-го товарооборот между странами уже увеличился почти на треть — до $2,8 млрд. Причина — активные закупки Америкой наших удобрений, обогащенного урана и платины. Тем не менее взаимные продажи с Вашингтоном всё еще остаются низкими по сравнению с другими странами-партнерами России — Китаем и ЕАЭС. Кроме того, ситуацию ухудшают новые американские санкции против нефтяных компаний. Как изменился курс рубля и какие есть риски для нашей экономики — в материале «Известий».
Что будет с товарооборотом России и США в 2025 году
5 ноября 2024 года в США прошли выборы, после которых в Белый дом вернулся представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация прошла в январе. За это время американский лидер, с одной стороны, неоднократно предпринимал попытки наладить отношения с Россией, а с другой — развязал новый виток торговых войн и ужесточил давление на энергетический сектор.
В целом избрание Дональда Трампа придало российско-американским отношениям умеренный оптимизм, полагает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. В частности, за первую половину 2025 года товарооборот вырос более чем на треть, однако он всё еще относительно невелик — около $2,8 млрд. При этом большая часть этой суммы — $2,5 млрд — приходится на российский экспорт в Америку, обратил внимание специалист.
Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты ожидают, что по итогам 2025 года объем взаимной торговли вырастет в 1,5−2 раза — до $6—8 млрд. Это возможно за счет американских закупок отечественных удобрений, обогащенного урана и платины, добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Некоторые из специалистов предложили более умеренную оценку. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, товарооборот достигнет $4,8−5,6 млрд. А независимый эксперт Андрей Бархота полагает, что показатель будет $6,3−6,8 млрд.
Несмотря на то что при Трампе экономические отношения между двумя странами начали постепенно налаживаться, объем их торговли остается небольшим по сравнению с товарооборотом России и одного из ее основных партнеров, Китая, — около $245 млрд по итогам 2024-го, а также с ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) — около 9 трлн рублей (более $100 млрд).
Кроме того, ситуацию ухудшают новые санкции против нашей страны. В частности, еще в январе (до инаугурации Трампа) администрация экс-президента Джо Байдена ввела масштабные ограничения против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а в октябре уже действующий американский лидер выступил против «Роснефти» и «Лукойла». То есть фокус сместился на энергоэкспорт, судоходство и вторичные санкции к участникам сделок вне США, полагает Владимир Чернов. Это развеяло иллюзии, что смена власти в Вашингтоне автоматически означает смягчение подхода к России, отметил Игорь Расторгуев.
Для экономики РФ эти санкции означают более высокий дисконт на экспорт и рост транзакционных издержек, но с сохранением устойчивого внутреннего спроса и высокой ставки ЦБ (на последнем заседании в октябре ее опустили до 16,5%), объяснил Владимир Чернов.
Как президентство Трампа отразилось на курсе рубля
При этом российская нацвалюта окрепла почти на 20% за последний год. 2 ноября 2024-го «американец» торговался по 97,4 ₽/$. Для сравнения, в начале ноября этого года его цена была сильно ниже — 80,9 за доллар по курсу ЦБ.
Одной из причин такого колебания выступили политические сигналы из Вашингтона. Кроме того, рубль окреп из-за высокой ключевой ставки (полгода ЦБ держал ее на уровне 21% годовых), а также в связи с переходом экспортеров на расчеты в национальных валютах, отметил Игорь Расторгуев из AMarkets. Как полагают опрошенные «Известиями» аналитики, к концу года «американец» может стоить порядка 85−88 ₽/$.
— Дедолларизация ускорилась не из-за Трампа, а по инерции 2022−2024 годов. Доля «токсичных» валют в расчетах по экспорту и импорту обновляла минимумы, а роль юаня и рубля росла, — уточнил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Кроме того, некоторые изменения претерпел и фондовый рынок. Несмотря на то что к ноябрю индекс Мосбиржи просел на 2% — до 2571 п., на важные политические заявления со стороны Америки он реагировал. Например, после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 17 октября рынок вырос почти на 7% (до 2716 п.), а после санкций против российских энергетических компаний 23 октября он просел почти на 2,5% (до 2548 п.).
Как изменится мировая экономика из-за новой политики США
Американская внешнеэкономическая политика торговых войн и санкций негативно влияет на деятельность России, уверена и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Она пояснила: рост барьеров и расширение экспортного контроля меняют структуру торговых потоков и формируют менее благоприятные условия для поставок из нашей страны.
Такие процессы приводят к ограничению доступа российских компаний к современным технологиям, повышают издержки и усиливают финансовые риски, добавила специалист.
Кроме того, введя базовую пошлину в 10% и дополнительные тарифы до 49% для отдельных стран, Вашингтон дестабилизировал глобальные цепочки поставок, пояснил Игорь Расторгуев из AMarkets. По его словам, это создает риски для российского экспорта сырья, особенно металлов и энергоносителей, спрос на которые может упасть из-за замедления мировой экономики.
Однако протекционизм США подталкивает страны к поиску альтернативных партнеров и механизмов расчетов. В частности, Россия и Китай уже на 99% перешли на расплату в юанях и рублях, заявил 4 ноября министр финансов Антон Силуанов.
По словам Игоря Расторгуева, вместо единых глобальных правил сейчас формируются региональные блоки со своими валютами и механизмами расчетов. Для России это означает одновременно и вызовы, связанные с падением глобального спроса, и возможности для углубления связей с незападными партнерами.