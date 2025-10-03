«Нафтогаз» сообщил о повреждении своей газодобывающей инфраструктуры

ВСУ регулярно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре и Россия больше не станет терпеть это, заявил в начале сентября президент Владимир Путин. «Отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — отмечал он. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».