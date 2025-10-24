Набиуллина рассказала, какие варианты ставки рассматривали в ЦБ

«Какие варианты мы рассматривали? Предметно рассматривались три варианта. 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%. Различия в позициях. Было много аргументов по этим решениям, но различия в позициях, наверное, можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов. Мы все видим разовые проинфляционные факторы, но действительно оценить, какие будут вторичные эффекты, достаточно сложно», — отметила руководитель ЦБ.