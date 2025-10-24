Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала, какие варианты ставки рассматривали в ЦБ

На заседании совета директоров Банка России рассматривались три возможных решения по ключевой ставке: сохранение, а также снижение на 50 или 100 б.п., заявила в пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Какие варианты мы рассматривали? Предметно рассматривались три варианта. 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%. Различия в позициях. Было много аргументов по этим решениям, но различия в позициях, наверное, можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов. Мы все видим разовые проинфляционные факторы, но действительно оценить, какие будут вторичные эффекты, достаточно сложно», — отметила руководитель ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что участники, настаивавшие на более существенном снижении, исходили из того, что замедление спроса сравнительно быстро направит устойчивую инфляцию к цели.

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 октября, принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше