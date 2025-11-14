Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина раскрыла, как ЦБ ошибся в 2024 году

В 2024 году Банк России допустил определенные просчеты в коммуникации относительно ключевой ставки, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

Глава регулятора в пятницу, 14 ноября, выступила на Конгрессе финансистов Казахстана.

«В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку <…>. В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП, тогда бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что ставки будут быстро снижаться. Кредитная активность продолжала расти очень высокими темпами», — рассказала она.

Набиуллина подчеркнула, что наряду с принятием решений по ключевой ставке, особое значение имеет эффективная коммуникация. По ее словам, Банк России постоянно совершенствует подходы к анализу и разъяснению всех мер, связанных с процентной ставкой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше