Набиуллина раскрыла, как ЦБ ошибся в 2024 году

«В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку <…>. В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП, тогда бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что ставки будут быстро снижаться. Кредитная активность продолжала расти очень высокими темпами», — рассказала она.