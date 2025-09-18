Набиуллина прокомментировала ключевую ставку «по 280 млрд рублей»

Модератор напомнил утверждение, что каждый пункт ставки обходится бюджету в 280 млрд рублей. Он попросил пояснить, как относиться к таким расходам.
«Нужно подсчитать, во сколько обходится каждый пункт инфляции», — ответила глава регулятора.
Силуанов добавил, что при формировании бюджета рассматривается и ставка, и инфляции.
«Ставка — это вся экономика. Если ставка будет снижаться, будет проще дышать, тогда будут больше работать и будет больше налогов», — отметил он, объясняя, что ставка влияет не только на расходы бюджета.
Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет поможет ЦБ действовать более мягко.
