Набиуллина проголосовала за новые символы для 500-рублевой купюры

«Действительно, голосование идет достаточно активно, мы очень рады этому. Хочу напомнить, что оно продлится до 14 октября, можно еще проголосовать. Интерес большой и, мне кажется, абсолютно естественный, люди пользуются наличными деньгами практически каждый день, несмотря на развитие безналичных. Наличные тоже востребованы. Важно иметь на купюрах изображения символов страны, которые отражают все наше культурное и историческое многообразие. И то, что люди хотят поучаствовать в этом выборе, мне кажется, это очень здорово», — подчеркнула глава ЦБ.