Набиуллина проголосовала за новые символы для 500-рублевой купюры

«Я уже проголосовала. Позвольте, я не буду раскрывать, за какие символы, но могу сказать, что было очень сложно выбрать», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что регулятор видит большой интерес к голосованию за выбор дизайна новой банкноты.
«Действительно, голосование идет достаточно активно, мы очень рады этому. Хочу напомнить, что оно продлится до 14 октября, можно еще проголосовать. Интерес большой и, мне кажется, абсолютно естественный, люди пользуются наличными деньгами практически каждый день, несмотря на развитие безналичных. Наличные тоже востребованы. Важно иметь на купюрах изображения символов страны, которые отражают все наше культурное и историческое многообразие. И то, что люди хотят поучаствовать в этом выборе, мне кажется, это очень здорово», — подчеркнула глава ЦБ.
Финополис (Finopolis) — это крупнейший российский форум, проводимый Банком России в партнерстве с ведущими компаниями финансового и IT-сектора. Мероприятие проходит в Сочи, на федеральной территории «Сириус» с 8 по 10 октября.
В этом году форум празднует 10-летие. Участие в нем примут руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.
Финансы Mail являются официальным партнером Финополиса-2025.
