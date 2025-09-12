Глава ЦБ призвала не строить иллюзий насчет уровня инфляции

«Если же попытаться сейчас разогнать рост [экономики] до того, как спрос сравнялся с предложением товаров, услуг, с производством, по сути дела, то инфляция не просто будет оставаться высокой, она будет ускоряться. Это иллюзия, что ее можно удержать на каком-то высоком уровне. Она будет ускоряться при попытках вот так разогнать спрос. И в конечном счете это ударит по устойчивому росту. Поэтому мы твердо намерены добиваться снижения инфляции к устойчивым низким уровням», — заявила глава регулятора.
Она отметила, что ЦБ рассмотрит расширение программ «длинных» кредитов лишь в случае устойчивого снижения инфляции.
«“Длинные” кредиты будут доступны только при низкой инфляции, и эта цель будет достигнута», — сказала Набиуллина.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых.