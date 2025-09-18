Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики

«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики», — отметил аГлава Банка России.
Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается.
Юбилейный, десятый Московский финансовый форум проходит 18 сентября 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема — «Финансовая система: вызовы и задачи».
Традиционно в работе МФФ принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов.
Впервые форум состоялся в Москве 23 сентября 2016 года.
