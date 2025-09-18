Ричмонд
Набиуллина призвала не путать рецессию с замедлением экономики

Не нужно путать рецессию с замедлением экономики, рецессии в России нет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессиии Московского финансового форума в манеже.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Банк России

«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики», — отметил аГлава Банка России.

Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается.

Эльвира Набиуллина

Юбилейный, десятый Московский финансовый форум проходит 18 сентября 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема — «Финансовая система: вызовы и задачи».
Традиционно в работе МФФ принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов.

Впервые форум состоялся в Москве 23 сентября 2016 года.

Финансы Mail выступают информационным партнером форума в 2025 году.

Узнать больше по теме
Рецессия: причины возникновения, советы инвесторам
Специалисты предупреждают о возможности мировой рецессии, которая затронет и экономику России. В такой ситуации крайне важно грамотно распоряжаться своими доходами и сбережениями. Рассмотрим основные причины рецессии, а также то, как она влияет на жизнь людей.
Читать дальше