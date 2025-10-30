Ричмонд
Набиуллина: признаков рецессии в экономике России и близко нет

Признаков рецессии в российской экономике и близко нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Глава регулятора 30 октября выступила в Госдуме с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», — отметила она.

Набиуллина добавила, что ЦБ видит первые признаки смягчения ситуации на рынке труда.

«Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда, которые действительно обнадеживают. Но они пока только первые», — пояснила она.

