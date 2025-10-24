Набиуллина оставила без комментария тему задержания главы АСВ

«Нет, я не готова сейчас комментировать», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, отвечая на просьбу прокомментировать арест главы АСВ.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС заявляли, что Мельников задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. На него дала показания фигурантка уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха — замгендиректора АСВ Ольга Долголева.
Мельников обвиняется в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей и заключен под стражу Лефортовским судом Москвы на два месяца, сообщал ТАСС адвокат обвиняемого Никита Филиппов.
По данным следствия, фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами в размере 4 млрд рублей, полученными от использования имущества ООО «ВДТ строй», владеющее новосибирским аквапарком «Аквамир», признанного банкротом, в отношении которого было открыто конкурсное производство. АСВ приняло на себя права залогового кредитора. Денежные средства от использования имущества предназначались для погашения задолженности, но были распределены между участниками преступной группы.
Экс-замглавы АСВ Александр Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств, полученных от эксплуатации аквапарка.