Набиуллина объяснила, как дешевые деньги приводят к росту цен

Получение дешевых денег большим количеством предприятий одновременно приведет не к росту производства, а конкуренции за ресурсы, в том числе за рабочую силу, а итогом этой «гонки» станет рост цен.

Источник: Банк России

Об этом на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РБК вел трансляцию.

«Если такое дешевое финансирование получает сразу много предприятий, то при переходе к макроэкономической логике повседневная интуиция может дать осечку», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что дешевые финансы дают рост производительности только при наличии свободных физических ресурсов, в первую очередь рабочей силы. А если их нет, то появление дешевых денег у большого количества предприятий одновременно приведет к конкуренции за ресурсы и росту цен на них.

«За счет этих ресурсов будет переманивание, перераспределение физических ресурсов с одного предприятия на другое», — сказала Набиуллина.

Она привела в пример закупку станков. При одновременном спросе многих игроков на них результатом станет рост цен на станки, а не увеличение производства.

Набиуллина заявила, что нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.

В конце октября глава ЦБ рассказала, что рост зарплат в России происходит быстрее роста производительности труда, «толкая инфляцию вверх». Это, по словам Набиуллиной, связано с конкуренцией предприятий за работников.

