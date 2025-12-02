Набиуллина объяснила, как дешевые деньги приводят к росту цен

Об этом на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РБК вел трансляцию.
«Если такое дешевое финансирование получает сразу много предприятий, то при переходе к макроэкономической логике повседневная интуиция может дать осечку», — сказала она.
Набиуллина пояснила, что дешевые финансы дают рост производительности только при наличии свободных физических ресурсов, в первую очередь рабочей силы. А если их нет, то появление дешевых денег у большого количества предприятий одновременно приведет к конкуренции за ресурсы и росту цен на них.
«За счет этих ресурсов будет переманивание, перераспределение физических ресурсов с одного предприятия на другое», — сказала Набиуллина.
Она привела в пример закупку станков. При одновременном спросе многих игроков на них результатом станет рост цен на станки, а не увеличение производства.
Набиуллина заявила, что нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.
«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.
В конце октября глава ЦБ рассказала, что рост зарплат в России происходит быстрее роста производительности труда, «толкая инфляцию вверх». Это, по словам Набиуллиной, связано с конкуренцией предприятий за работников.