Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина назвала условие для дальнейшего снижения ключевой ставки

Для дальнейшего снижения ключевой ставки Банк России должен убедиться, что устойчивая инфляция не останется выше целевого уровня в 2026 году. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Источник: Банк России

«Наш прогноз на ближайшее заседание нейтральный, — сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (видео опубликовано в Telegram-канале ЦБ).— Это означает, что продолжение снижения на ближайшие заседания не предопределено по умолчанию».

Председатель ЦБ подчеркнула, что прогноз регулятора предполагает как дополнительное снижение ключевой ставки в декабре, так и ее неизменность.

На заседании 24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. ЦБ сдвинул срок достижения цели по инфляции: теперь регулятор прогнозирует, что она замедлится до 4−5% в 2026 году, а на целевом значении 4% будет находиться в 2027-м и далее.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше