Набиуллина назвала условие для дальнейшего снижения ключевой ставки

На заседании 24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. ЦБ сдвинул срок достижения цели по инфляции: теперь регулятор прогнозирует, что она замедлится до 4−5% в 2026 году, а на целевом значении 4% будет находиться в 2027-м и далее.