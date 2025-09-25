Набиуллина назвала дезинфляционным проект бюджета России

Она отметила, выступая на XXII Международном банковском форуме, что предсказуемость бюджетной политики — это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. Появление определенности глава ЦБ назвала позитивным фактором.
«Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — сказала Набиуллина.
Как пояснила председатель ЦБ, чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору. Поэтому регулятор расценил проект бюджета как дезинфляционный.
«Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет, но вспомните опыт 2019 года, когда НДС также увеличивался на 2 п. п. Реакция была умеренная», — добавила она.
Набиуллина также подчеркнула, что Банк России видит определенность по бюджету и будет учитывать это при решении по ключевой ставке в октябре.
Ранее Банк России сообщал РБК, что предложение Минфина повысить стандартную ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% сответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии на заседании 12 сентября решения о снижении ключевой ставки ЦБ с 18% до 17% годовых.
Правительство России 24 сентября одобрило проект бюджета России на 2026−2028 годы.
