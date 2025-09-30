Ричмонд
Набиуллина: для дизайна новой 500-рублевой банкноты отобрали символы Пятигорска

Эксперты отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа для онлайн-голосования по дизайну новой банкноты в 500 рублей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

Глава регулятора выступила на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.

«Как и в предыдущем случае, мы просили сначала экспертов региональной рабочей группы составить список узнаваемых символов, которые могли бы украсить банкноту. И эксперты предварительно отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского округа», — сказала она.

Набиуллина добавила, что выбрать окончательный вариант банкноты смогут россияне. Онлайн голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября в 10 часов утра по московскому времени.

Итоги будут подведены 14 октября, заключила Набиуллина.