На Западе заявили, что Макрон поспорил с Трампом из-за России

«Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей ЕС из России “очень незначительным”, пытаясь оспорить призывы Трампа к блоку снизить зависимость (от нефти и газа РФ)», — говорится в сообщении.
Макрон попытался оправдаться перед президентом США, упомянув, что импорт российских энергоносителей сократился на 80%.
Кроме того Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Евросоюз прекратил закупать нефть из России.
По словам президента Франции, Европа согласовала с США решение о введении новых санкций против России в случае, если не удастся добиться прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине.