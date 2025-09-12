Ричмонд
На Wildberries запустят продажу туров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ внедрит возможность бронировать и оплачивать туры как по России, так и за границу через сайт и мобильное приложение маркетплейса, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

Источник: Freepik

«Компания РВБ и Fun&Sun достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы», — сказано в сообщении.

По словам представителей пресс-службы, пользователи при планировании поездок по России и в другие страны получат возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа.

Бронирование туров будет доступно пользователям на сайте Wildberries и в мобильном приложении маркетплейса для Android с 12 сентября, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS.

Ранее на Wildberries проводилось ограниченное тестирование продаж туров, оно длилось непродолжительное время. За этот период компания провела необходимые технические доработки проекта, собрала отзывы пользователей и проанализировала функционирование услуги для ее введения в более поздний период, отметили в компании.

