На Wildberries запустят продажу туров

«Компания РВБ и Fun&Sun достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы», — сказано в сообщении.
По словам представителей пресс-службы, пользователи при планировании поездок по России и в другие страны получат возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа.
Бронирование туров будет доступно пользователям на сайте Wildberries и в мобильном приложении маркетплейса для Android с 12 сентября, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS.
Ранее на Wildberries проводилось ограниченное тестирование продаж туров, оно длилось непродолжительное время. За этот период компания провела необходимые технические доработки проекта, собрала отзывы пользователей и проанализировала функционирование услуги для ее введения в более поздний период, отметили в компании.