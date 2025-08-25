На Wildberries появились еще 12 застройщиков

Еще 12 застройщиков появились на Wildberries, их квартиры отображаются в разделе «Новостройки» — среди партнеров ПИК, «Брусника», Level Group, ЛСР и другие, рассказали РИА Новости в объединенной компании Wildberries&Russ.
«К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков. К разделу “Новостройки” на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы — ПИК, ГК “Точно”, “Группа ЛСР”, “Брусника”, A101, ГК “Гранель”, Level Group, а также застройщики Ingrad, Plus Development, “Неометрия”, “Сетьстрой девелопмент” и “Петербургская недвижимость”, — сказали в компании.
Сейчас в разделе уже есть 55 тысяч квартир в 261 жилом комплексе, общая площадь превышает 3,5 миллиона квадратных метров. География актуальных предложений охватывает 137 городов.
Расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цену и другие параметры можно узнать в карточке товаров. Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону — например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр.
«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» Денис Петрушевский.
Ранее в августе маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме. Первым партнером стала группа «Самолет».
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.