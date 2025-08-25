На Wildberries появились еще 12 застройщиков

«К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков. К разделу “Новостройки” на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы — ПИК, ГК “Точно”, “Группа ЛСР”, “Брусника”, A101, ГК “Гранель”, Level Group, а также застройщики Ingrad, Plus Development, “Неометрия”, “Сетьстрой девелопмент” и “Петербургская недвижимость”, — сказали в компании.