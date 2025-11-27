На всякий пожарный: россияне активно снимают наличные

Банки усилили контроль за мошенниками, что привело к росту числа блокировки карт. По этой и некоторым другим причинам россияне всё чаще предпочитают иметь при себе наличные. Да и малый бизнес вновь, как десятилетия назад, нередко предпочитает «живые» деньги. Как свести к минимуму риск блокировки своей карты и как «бумажные» настроения повлияют на рынок безналичных платежей в России, выясняли «Известия».
Дорогой эквайринг
В III квартале россияне сняли наличных денег в пять раз больше, чем год назад, 659 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Одна из причин — экономия многих предприятий малого бизнеса на банковском эквайринге.
Средний диапазон стоимости услуги 0,5−2,5% от объема продаж, еще могут быть фиксированные платежи, уточняет Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами».
— Разумеется, важен повышенный уровень процентных ставок в экономике, который существенным образом повлиял на предприятия с высокой долговой нагрузкой. Когда предприятие получает денежную наличность, оно заметно снижает издержки на ряде банковских трансакций, что поддерживает ее операционную эффективность (предприятия), — указывает аналитик.
В то же время, по его словам, данный эффект для предприятий нельзя назвать устойчивым, поскольку при росте денежной наличности у компаний начинают расти издержки, включая издержки на инкассацию.
Участились блокировки
Еще одной причиной роста «наличных» настроений эксперты называют усиление банковского контроля за денежными переводами «P2P», которые всё чаще приводят к блокировке карт получателей платежей. Но и отправители также рискуют столкнуться с блокировкой своих карт.
В 2025 году правительство ужесточило контроль за движением денежных средств внутри страны. Теперь банки наделены правом накладывать ограничения на совершение финансовых операций граждан по запросу Росфинмониторинга. Или же по собственной инициативе, если заподозрят, что деньги были получены незаконным путем или попали в руки злоумышленников. В результате временных блокировок, в том числе добросовестных трансакций, заметно возросло.
— Банки не блокируют счета «на всякий случай», а действуют исходя из требований закона, чтобы не допустить потерь клиентов от мошеннических действий, а также минимизировать свои риски и возможные убытки. Эта мера точно эффективна в отношении клиентов, которые передают свои карты, осознанно или неосознанно, мошенникам для совершения хищений, — отмечает Сергей Игошин, руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк».
Банк России фиксирует рост жалоб со стороны россиян на необоснованную блокировку счетов, сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Участившиеся случаи блокировок она назвала «перегибом палки» в борьбе с мошенниками, отметив, что участились жалобы на необоснованную блокировку счетов.
Можно подстраховаться
Подстраховаться от неожиданной блокировки карты или счета, впрочем, можно, если соблюдать ряд правил.
Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать информационную и финансовую гигиену, говорит Кристина Аксенова, руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка. То есть не принимать на свои счета суммы от незнакомых или малознакомых людей, не предоставлять никому свои карты или их данные, не открывать счета и карты для передачи их данных третьим лицам, не сообщать коды из CMC, не пытаться оформить кредиты по требованиям третьих лиц, кем бы они ни представлялись.
— Важна максимальная прозрачностью операций. То есть для физлиц необходимо указывать реальное назначение платежа. Также не стоит делать переводы незнакомым лицам, которые ранее не были контрагентами в операциях по счету. Избегайте моментальных перечислений, когда после поступления определенной суммы она переводится дальше или обратно, — обращает внимание Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru.
«Безнал» — всё?
Доля безналичных платежей в РФ остается на уровне 87% — один из самых высоких показателей среди крупных экономик мира. И, несмотря на активный спрос на кэш, сокращаться явно не собирается. По данным Банка России, с июля по сентябрь 2025 года количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в России увеличилось на 13% относительно того же периода в прошлом году.
Эксперты увязывают эти две, казалось бы, противоположные тенденции с разнонаправленными факторами. С одной стороны, действительно, роль денежной наличности в повседневной (потребительской) экономике домохозяйств усиливается — и это во многом связано с действиями малого бизнеса.
— С другой стороны, доля денежной наличности в структуре денежной массы (агрегат М2) в экономике по состоянию на 01.11.25 снизилась до 15,1% против 16,4%. Таким образом, текущий рост денежной наличности в обращении в экономике РФ несущественный, — указывает Павел Паевский.
Это во многом связано с тем, что российский бизнес вместе с телекоммуникационной отраслью уже преодолевает стоящие перед ними вызовы.
— Сложности с мобильной связью начинают устранятся за счет внедрения технологий, позволяющих оплачивать товары и услуги без интернета. Во-вторых, регионы с наибольшей денежной массой (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край) в наименьшей доле сталкиваются со сложностями оплаты товаров или услуг, что отражается и в обороте наличных — во всех трех субъектах фактический объем наличных от года к году сократился, — указывает Юрий Исаев.
Таким образом, обвала безналичных операций в любые аналитики не ждут, более того, доля безналичных платежей в экономике, скорее всего, продолжит свой рост. Спрос на наличные при этом сохранится на достаточно высоком уровне — как на инструмент «психологической поддержки», отмечает Максим Минкин, исследователь в Digital Society Lab. В условиях неопределенности людям важно иметь физическое подтверждение ресурса, хотя бы какую-то его часть.