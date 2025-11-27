На всякий пожарный: россияне активно снимают наличные

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать информационную и финансовую гигиену, говорит Кристина Аксенова, руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка. То есть не принимать на свои счета суммы от незнакомых или малознакомых людей, не предоставлять никому свои карты или их данные, не открывать счета и карты для передачи их данных третьим лицам, не сообщать коды из CMC, не пытаться оформить кредиты по требованиям третьих лиц, кем бы они ни представлялись.