На все 110: власти обозначили нежелательный для экономики курс доллара

Власти назвали доллар ниже 75 и выше 110 рублей одним из стратегических рисков для экономики России — это может сказаться на достижении национальных целей, узнали «Известия». Кабмин поручил составить перечень таких рисков. Помимо курса валют Минэкономразвития обозначило следующие проблемы: ключевая ставка выше 16%, низкие мировые и экспортные цены на энергоносители, пшеницу и металл, сокращение экспорта в Индию и Китай, ужесточение контроля за соблюдением санкций, сокращение численности и отток населения и другие. Подробнее — в материале «Известий».
Какой курс доллара нежелателен для экономики
Излишняя волатильность российской валюты названа одним из стратегических рисков выполнения национальных целей страны. В Минэкономразвития (МЭР) назвали нежелательным курс ниже 75 и выше 110 рублей, средним риском — ниже 85 и выше 100 рублей. Это следует из перечня стратегических рисков, прикрепленных к письму замглавы Минэкономразвития Полины Крючковой, направленному в правительство и профильные ведомства (есть у «Известий»).
Согласно документу, речь идет о рисках выполнения таких национальных целей, как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство. Источник «Известий» в госорганах пояснил, что позднее к обозначенным рискам в МЭР могут быть разработаны меры по их упреждению.
Справка «Известий»
Указ о национальных целях был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2024 года. Для каждой из целей определены четкие показатели и задачи, которые предстоит выполнить до 2030 года и на перспективу 2036-го соответственно. Ранее они были объявлены в качестве нацпроектов во время послания Федеральному собранию. В документе определены цели России по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, обеспечению комфортной и безопасной жизни граждан, достижению устойчивого и динамичного роста экономики, а также технологического лидерства и цифровой трансформации.
Однако социально значимые направления госполитики могут быть затронуты только в малой степени, считают в Минэке: курс валют лишь косвенно может повлиять на развитие отдельных цифровых платформ, привлечение иностранных студентов, повышение доступности жилья. В большей степени ситуация с валютами влияет на экономические показатели и вопросы технологического оснащения страны, следует из материалов.
Так, например, создаются косвенные риски росту ВВП темпами выше среднемирового, а также снижению доли импорта товаров и услуг в его структуре, привлечению инвестиций, росту объемов туристической и агропромышленной отраслей, развитию Россией технологической кооперации и освоению новых рынков. Это может коснуться практически всех показателей технологического лидерства — РФ будет сложнее обеспечивать внедрение новых разработок в цифровой сфере, транспорте, энергетике и так далее.
По данным ЦБ на 6 августа, курс российской валюты составил 80,19 рубля за доллар — с начала года он укрепился почти на 25%. Переукрепление нацвалюты хуже для нашей экономики, чем слабый рубль, сказал «Известиям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Заниженный курс сильно разбалансирует доходы экспортеров, отметил он.
Эксперт обратил внимание на то, что сейчас крайне необычное сочетание крепкого рубля и довольно низких мировых цен на большинство сырьевых товаров. Это ударяет по бюджету — его верстали одновременно с более высокой стоимостью энергоресурсов и с более слабым рублем, добавил он. Однако в обновленном финплане власти скорректировали прогноз курса рубля с 96,5 до 94,3 рубля за доллар.
«Известия» направили запросы в Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
Слишком же слабый курс рубля предполагает ограничения на импорт разных товаров и услуг, в частности технологического оборудования, сказал «Известиям» директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Также от этого страдает население: людям сложнее покупать иностранные товары и услуги. В то же время основная проблема кроется в сильной волатильности нацвалюты. Резкий перепад курса — это дестабилизация для многих инвестиционных процессов, добавил главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
— Детальная проработка в правительстве возможных рисков недостижения показателей единого плана национальных целей говорит о комплексном и системном подходе руководства страны к реализации всех тех ключевых задач, которые обозначил президент. Очевидно, что ключевые потребности безопасности и комфортной жизни наших граждан будут обеспечены вне зависимости от мировой экономической конъюнктуры и попыток внешнего давления на Россию, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров.
Однако, по его словам, нельзя отрицать и то, что успех решения многих задач по технологической модернизации, обновлению промышленности и диверсификации структуры экономики действительно в немалой степени зависит от внешней торговли РФ, доходов от экспорта, поставок энергетических и других ресурсов. Именно поэтому профильные ведомства должны оценить будущие риски изменений ситуации на мировых рынках и санкционного давления и подготовить четкий план финансово-экономической политики, а также возможные ответы на вызовы, отметил сенатор.
Перечень внешнеэкономических рисков свидетельствует о сохраняющейся зависимости происходящих в России процессов от мировых событий, отчасти такие причины носят объективный характер, обусловленный глобализацией многих отраслей мировой экономики, подчеркнул зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
— С другой стороны, зависимость необходимо снижать, решая и задачу технологического суверенитета, и создавая добавленную стоимость в экспортоориентированных отраслях экономики, включая ТЭК. Устойчивый спрос на продукцию более глубокого в сравнении с сырьем передела как на внутреннем, так и на внешнем рынках повысит гибкость отечественной экономики к глобальным шокам, чем бы они ни были вызваны, — сказал парламентарий.
Какие факторы могут оказать негативное влияние на экономику
В Минэкономразвития в документе также обратили внимание на жесткие денежно-кредитные условия в стране: в частности, ключевая ставка выше 16% годовых может оказать негативное влияние на экономические показатели.
С октября 2024-го по июнь 2025-го Банк России держал ставку на рекордно высоком уровне в 21% годовых. В начале лета он стал смягчать денежно-кредитную политику и впервые за три года снизил ключевую. На последнем заседании 25 июля регулятор еще опустил ставку сразу на 2 п.п. — до 18%. Как писали «Известия», к концу 2025-го ее могут снизить до 14−15%.
Как поясняет Александр Широв из ИНП РАН, в условиях избыточно жесткой денежно-кредитной политики начинают резко замедляться спрос, объемы кредитования. В конечном счете это приводит к тому, что спрос может упасть ниже равновесных значений, а это означает, что экономика постепенно втягивается сначала в замедление темпов экономического роста, а затем, возможно, и в рецессию.
— Действующая ключевая ставка сегодня сдерживает развитие экономики. Банк России де-факто не скрывает, что она носит ограничивающе-запретительный характер. В качестве обоснования используется довод, что особую роль в передаче в экономику сигнала о денежно-кредитной политике играют инфляционные ожидания. Исходя из целеполагания по инфляции в 4%, оптимальным вариантом ставки, способным благотворно повлиять на инвестиционные процессы в отечественной экономике, является показатель в 6−7%. Именно к нему должны стремиться регуляторы уже в следующем году, — полагает Юрий Станкевич.
Также в списке стратегических рисков МЭР указаны замедление экономик Китая и Индии и снижение объемов экспорта России в эти страны. Относительное замедление роста китайской экономики уже повлияло на нефтяные цены, в последние годы они находятся ниже прогнозов именно из-за того, что КНР так и не вернулась к темпам роста, которые были характерны для нее до пандемии, отметил доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.
— Сейчас предпосылок для дальнейшего замедления экономики КНР нет. Похоже, что торговая война с США как минимум откладывается, американский лидер Дональд Трамп пытается договориться с Пекином. Поэтому дальнейшего негативного влияния на нефтяные цены со стороны Китая не ожидается. Что же касается гипотетического сокращения поставок российской нефти в Индию и КНР, то это стало бы неприятным фактором для экономик как самой РФ, так и наших партнеров. Но вряд ли это произойдет на практике. Во-первых, обе эти страны уже заявили, что не намерены отказываться от российской нефти под давлением Вашингтона. Во-вторых, вводить против них вторичные санкции именно из-за их сотрудничества с РФ Трамп вряд ли будет, — считает эксперт.
В американо-китайских и американо-индийских отношениях и без того имеется множество проблем, требующих разрешения, и российская нефть тут выступает в роли одного из элементов политического торга, а никак не причины для введения каких-то тотальных санкций, заключил Валерий Андрианов.