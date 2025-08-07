На все 110: власти обозначили нежелательный для экономики курс доллара

— Сейчас предпосылок для дальнейшего замедления экономики КНР нет. Похоже, что торговая война с США как минимум откладывается, американский лидер Дональд Трамп пытается договориться с Пекином. Поэтому дальнейшего негативного влияния на нефтяные цены со стороны Китая не ожидается. Что же касается гипотетического сокращения поставок российской нефти в Индию и КНР, то это стало бы неприятным фактором для экономик как самой РФ, так и наших партнеров. Но вряд ли это произойдет на практике. Во-первых, обе эти страны уже заявили, что не намерены отказываться от российской нефти под давлением Вашингтона. Во-вторых, вводить против них вторичные санкции именно из-за их сотрудничества с РФ Трамп вряд ли будет, — считает эксперт.