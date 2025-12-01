На Украине с 2026 года запретят продавать алкоголь с названием «коньяк»

Как сообщает издание, с 1 января 2026 года украинские производители должны полностью отказаться от названия «коньяк» и перейти на термин «бренди». Это требование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое завершит 10-летний переходный период, необходимый для адаптации рынка. Причина в том, что название «коньяк» защищено законодательством Франции и может использоваться только для напитка, произведенного в регионе Коньяк этой страны. Все остальные напитки, даже идентичного качества, должны называться бренди.