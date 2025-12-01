На Украине с 2026 года запретят продавать алкоголь с названием «коньяк»

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Производителей алкоголя на Украине с 2026 года будут штрафовать за выпуск продукции с названием «коньяк» вместо «бренди», как предписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом пишет «Новости.Live».
Как сообщает издание, с 1 января 2026 года украинские производители должны полностью отказаться от названия «коньяк» и перейти на термин «бренди». Это требование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое завершит 10-летний переходный период, необходимый для адаптации рынка. Причина в том, что название «коньяк» защищено законодательством Франции и может использоваться только для напитка, произведенного в регионе Коньяк этой страны. Все остальные напитки, даже идентичного качества, должны называться бренди.
Не все компании готовы к ребрендингу. По оценкам отрасли, смена названия и информирование покупателей может снизить продажи на 25−50%. Полная кампания ребрендинга будет стоить каждому производителю €500−600 тыс. Некоторые производители и профильные ассоциации просят отложить переходный период еще на 10 лет. Минэкономики подчеркивает, что Украина не планирует продлевать срок.
После 1 января 2026 года за использование названия «коньяк» производители будут получать штрафы от 43 235 до 129 705 гривен (от $1 025 до $3 076) за каждый отдельный факт нарушения, независимо от партии или объемов. Но магазины смогут продавать напитки, изготовленные и промаркированные как «коньяк» до 1 января 2026-го, вплоть до полного исчерпания запасов. За повторное нарушение во время следующей проверки штраф наложат снова.
Для магазинов отдельных санкций нет, но неправильная маркировка может рассматриваться как нарушение прав потребителей — штраф до 850 гривен ($20).