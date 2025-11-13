Ричмонд
На Украине проверят все госкомпании из-за скандала с другом Зеленского

На Украине проведут комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Источник: Reuters

На Украине проведут комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок», — заявила Свириденко.

В начале недели, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10−15% от стоимости контрактов. По сведениям «РБК-Украина», в схеме были замешаны бизнесмен и совладелец «Студии-95» Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и министр юстиции Герман Галущенко.

«Энергоатом» заявил о серьезном отношении к обвинениям, подчеркнув, что продолжает обеспечивать 60% энергогенерации страны. Вскоре после этого был уволен наблюдательный совет энергокомпании.

«Самое главное — это приговоры виновным. У президента воюющей страны не может быть друзей», — прокомментировал президент Владимир Зеленский обвинения против своего бывшего бизнес-партнера Миндича.

