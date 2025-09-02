Ключевой прогноз: на сколько еще ЦБ может снизить ставку к декабрю

До очередного заседания остается меньше двух недель, и именно эта встреча задаст вектор монетарной политики регулятора на ближайшие месяцы. После июльского снижения ключевой ставки Центробанк оказался в положении, когда ему приходится балансировать между необходимостью удерживать инфляцию под контролем и соответствовать запросам бизнеса на удешевление кредитов.
Если регулятор реализует ожидаемую траекторию, то к концу года ключевая ставка может опуститься до 13%, что станет решающим фактором для заемщиков, инвесторов и других участников финансового рынка.
2 сентября пройдет пресс-конференция заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026−2028 годы. Было бы наивным считать, что на этом мероприятии будут озвучены возможные шаги ЦБ России по ключевой ставке. Но предоставленная информация даст аналитикам возможность скорректировать свои прогнозные модели.
Большинство экспертов исходят из того, что 12 сентября ставка будет снижена до 16%: сразу на 200 базисных пунктов. Это решение выглядит логичным продолжением июльского заседания, когда ЦБ рассматривал два варианта (снижение на 100 и на 200 пунктов) и в итоге выбрал более агрессивный путь. Сейчас экономика подталкивает регулятор к повторению того же сценария. Спрос оказался слабее, чем прогнозировал сам ЦБ, инфляция идет ниже ожиданий, а значит, и действовать теперь можно быстрее.
Экономика охлаждается быстрее прогнозов
Инфляционная динамика тоже не стоит на месте. По данным Росстата, июльская инфляция составила 0,57 процента против ожидаемых 0,65. Вклад в рост цен практически полностью обеспечила индексация тарифов ЖКХ с 1 июля почти на 12 процентов. Если же вынести за скобки этот фактор, то прирост цен замедлился до 2,3 процентов. И это при том, что еще весной регулятор предупреждал о рисках разгона инфляции до двузначной цифры.
Картина с сезонно скорректированным ростом цен еще более показательна. Если в апреле он составил 4,9%, в мае равнялся 4,4%, а в июне — уже 4,1%. Это снижение фактически соответствовало желаемой в ЦБ цели. Лишь июль дал всплеск до 8,5%, и то исключительно из-за роста коммунальных платежей. Без нее инфляция стабильно держится в диапазоне 4−5 процентов. Иными словами, текущая траектория цен уже близка к цели Банка России.
Ситуация с годовой инфляцией остается более напряженной: на 25 августа впервые за пять недель она вышла из отрицательных значений (+0,02% неделя к неделе) и в годовом выражении составила около 8,5%. По мере выхода новых данных предполагается, что инфляция будет замедляться естественным образом.
«Сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это сдержанное кредитование на фоне высокой ставки, крепкий рубль, вероятная нормализация бюджетных расходов в последующие месяцы. Мы ожидаем, что текущие темпы инфляции в ближайшие месяцы останутся вблизи 4−5%. К концу года мы прогнозируем замедление годовой инфляции до 5,4%», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Ставки и ожидания
В пользу снижения ставки ЦБ говорят и вторичные факторы. Кредитование остается сдержанным — предприятия и население не спешат наращивать займы в условиях высокой стоимости денег. Рубль удерживает крепкие позиции, что снижает импортное давление на цены.
С учетом этих факторов часть экспертов предполагают, что 12 сентября ставка будет снижена до 16%, 24 октября — еще на 200 пунктов до 14%, а 19 декабря — дополнительно на 100 пунктов до 13% годовых. Среднее значение ставки за текущий год в этом случае составит около 18,5% против 17,5% в прошлом году. Плюс это движение будет последовательным и предсказуемым, что важно для бизнеса и инвесторов.
Отдельное внимание стоит уделить банковским вкладам. Рынок депозитов уже начал реагировать на ожидания смягчения. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков во второй декаде августа снизилась до 15,85% — это минимум за последние десять месяцев. Ожидается, что после сентябрьского заседания ставки по вкладам уйдут в диапазон 14−15%, а к концу года — в район 11−12% или даже ниже.
Таким образом, вкладчики сейчас находятся в уникальной ситуации. При прогнозируемой инфляции в 5,4% и текущих ставках выше 15% существует возможность зафиксировать высокую доходность относительно рынка на длительный срок. Осенью и зимой таких условий уже не будет, и потому вопрос о том, стоит ли открывать долгосрочные депозиты именно сейчас, выглядит очевидным.
«Однако существуют и менее оптимистичные сценарии: “на основе текущей экономической динамики мы ожидаем снижение ключевой ставки Банка России к концу 2025 года до уровня 14−15%. Дельта изменения ставки от текущего уровня составит 3−4 процентных пункта”, — рассуждает Эдуард Христианов, первый заместитель Предправления ПАО “РосДорБанк”.
Что ждет экономику?
Но если же обозначенная траектория падения ставки до конца года реализуется, то к декабрю «ключ» может оказаться на уровне 13%. Это все еще высоко в историческом контексте, но уже заметно комфортнее для получения кредитов и инвестиций. Для бизнеса это означает возможность запускать новые проекты, которые раньше казались невыгодными из-за слишком дорогих денег. Для населения — постепенное удешевление ипотеки и стоимости потребительских кредитов.
Вкладчики, напротив, почувствуют снижение доходности. Если в начале осени они еще могут зафиксировать по банковским депозитам ставку в 15% и выше, то к концу года, вероятнее всего, банки будут предлагать не больше 11−12%. На фоне инфляции в районе 5,4% это все еще дает реальную положительную ставку, но премия за риск и заморозку денег станет заметно меньше. Для государства снижение ставки также будет иметь значение. Стоимость заимствований для бюджета сократится, что даст больше маневра в управлении существующим госдолгом. Однако одновременно регулятору придется следить за тем, чтобы удешевление денег не подстегнуло чрезмерный спрос и не обернулось возвратом инфляции к двузначным уровням.
Мы считаем, что ЦБ, как и на прошлом июльском заседании, будет выбирать между снижением ставки на 100 и 200 б.п. В целом ситуация со спросом в экономике и ситуация с инфляцией складываются ниже прогнозов Банка России, что открывает дорогу для более быстрого снижения ключевой ставки.
Если же ЦБ 12 сентября ограничится более скромным шагом, темпы смягчения замедлятся, и прогнозы придется корректировать. Но сейчас ясно уже одно: инфляция в стране замедляется, экономика растет слабее прогнозов, и регулятору предстоит найти баланс между поддержкой роста и сохранением доверия к ценовой стабильности.
