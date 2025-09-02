Ключевой прогноз: на сколько еще ЦБ может снизить ставку к декабрю

Вкладчики, напротив, почувствуют снижение доходности. Если в начале осени они еще могут зафиксировать по банковским депозитам ставку в 15% и выше, то к концу года, вероятнее всего, банки будут предлагать не больше 11−12%. На фоне инфляции в районе 5,4% это все еще дает реальную положительную ставку, но премия за риск и заморозку денег станет заметно меньше. Для государства снижение ставки также будет иметь значение. Стоимость заимствований для бюджета сократится, что даст больше маневра в управлении существующим госдолгом. Однако одновременно регулятору придется следить за тем, чтобы удешевление денег не подстегнуло чрезмерный спрос и не обернулось возвратом инфляции к двузначным уровням.