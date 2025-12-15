На шпагате: чем грозит Европе иск ЦБ против Euroclear

На первый взгляд, иск в московский арбитраж кажется чисто символическим шагом. Euroclear — иностранная структура, европейская система права находится вне российской юрисдикции, и решения российских судов в ЕС вряд ли будут исполняться. Но на практике ситуация выглядит сложнее: на стороне ЦБ растущий массив российской судебной практики, в которой Euroclear уже проиграл банкам-истцам, включая Росбанк, МТС Банк и Банк Санкт-Петербург. Общая сумма взысканий превышает 9 млрд рублей, и эти решения уже легли в основу механизма компенсаций клиентам Euroclear.
Перспективы иска
Иск Центробанка, в отличие от частных требований, касается не коммерческих убытков, а нарушения фундаментального права суверенного регулятора распоряжаться своими резервами. И здесь позиция России опирается на международные нормы, которые традиционно защищают активы центральных банков даже в условиях санкций. Напомним, что накануне послы ЕС предварительно согласовали закон, который позволит бессрочно сохранять блокировку российских активов в Евросоюзе.
По всей видимости, из двух имеющихся «на столе» у чиновников ЕС вариантов возможных дальнейших действий с замороженными российскими активами был выбран несколько более юридически «чистый», чем прямая конфискация, вариант долгосрочного «обездвиживания» активов в депозитариях.
То, что ЕС выбрала «вечную блокировку», а не изъятие — прямое признание юридических рисков. Позже, глава ЕЦБ Кристин Лагард была вынуждена подчеркнуть, что полная конфискация выглядела бы откровенно незаконной.
На стороне Банка России и опасения европейских политиков: например, Бельгия публично настаивает, что в случае исков России финансовое бремя должны разделить все страны ЕС. Это означает, что риск проигрыша существует и воспринимается в Европе как реальный.
«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите призвал всех членов ЕС разделить расходы на любые судебные иски, предъявленные Россией, и внести финансовый вклад, если когда-либо потребуется вернуть деньги», — напоминает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
Таким образом, на фоне решений ЕС о долгосрочной блокировке российских активов и использования доходов от них, этот иск способен повлиять не только на судьбу замороженных резервов, но и на будущие правила защиты суверенных средств в мире.
Реальные инструменты взыскания
Главная слабость Euroclear — его глобальность. Компания работает не только в ЕС, но и в юрисдикциях, которые не связаны европейским санкционным правом. Гонконг и Дубай становятся потенциальными площадками для обхода европейской защиты, и здесь Россия может добиться ареста активов Euroclear на сумму предполагаемого ущерба. РФ может развивать стратегию параллельных судебных процессов в третьих странах, создавая для Euroclear двойное давление: юридическое — через блокировку операций и финансовое — через риски массовых исков клиентов, чьи активы окажутся вовлечены в судебные споры.
«Euroclear является важнейшим компонентом глобальной финансовой инфраструктуры, управляя триллионами долларов активов для правительств, институциональных инвесторов и частных лиц по всему миру. Способность компании проводить транзакции и выполнять свои обязательства перед клиентами может быть нарушена, если активы Euroclear будут заморожены судами Гонконга или Дубая», — полагает Евгений Сумароков, из Финуниверситета при Правительстве РФ.
Параллельно у России остаются в запасе симметричные меры в отношении активов нерезидентов: резолюция Госдумы фактически предупреждает об ответном аресте имущества инвесторов из недружественных стран. Этот сценарий может спровоцировать цепную реакцию, от банковских потерь до роста издержек ЕС на поддержание собственной финансовой стабильности.
Иными словами, даже если деньги не будут возвращены напрямую из ЕС, то Россия способна создать для Euroclear реальную угрозу финансовой устойчивости — и этот инструмент вряд ли получится игнорировать.
Будущие механизмы защиты
История с замороженными российскими активами стала крупнейшим испытанием международного права за последние десятилетия. Конфискация суверенных резервов всегда считалась красной линией, поскольку такие ресурсы являются основой стабильности мировой финансовой системы. Сейчас эта красная линия фактически размывается. Если ЕС пойдет до конца, доверие к западной финансовой инфраструктуре будет подорвано, а сама идея евро как «безопасной валюты для резервов» — поставлена под сомнение.
В результате могут возникнуть новые механизмы защиты активов центральных банков:
Усиление роли альтернативных депозитариев вне зоны влияния G7. Гонконг, ОАЭ, возможно, Индия могут создать инфраструктуру, обеспечивающую иммунитет резервов от санкционной юрисдикции.
Международный протокол неприкосновенности суверенных активов. Риски политизированного использования резервов вынудят центральные банки требовать формального закрепления защиты активов на уровне международных конвенций.
Децентрализация резервов и отказ от концентрации активов в Euroclear и Clearstream. Уже сейчас многие страны ускоряют диверсификацию своих активов — от Азии до Ближнего Востока, и иск России может стать катализатором этого процесса.
Создание многосторонних площадок для разрешения споров о замороженных активах. Российский иск может подтолкнуть к созданию международного арбитражного механизма, независимого от западных политических решений.
С учетом того, что Euroclear управляет триллионами долларов активов, любой удар по его репутации или финансовой устойчивости неизбежно отразится на всей системе международных расчетов.
Вероятный исход
Полный возврат 180 млрд евро российских резервов в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Политическая составляющая конфликта слишком велика, а ЕС вряд ли изменит свои решения. Но положительный исход дела создаст для ЦБ РФ судебный прецедент, способный запустить цепную реакцию, который в итоге может привести Россию к частичному восстановлению контроля над своими замороженными активами.
Подобная ситуация может подорвать доверие к глобальной финансовой системе, поскольку создает прецедент для политизации международных расчетных структур и безопасности суверенных резервов.
Euroclear оказался вовлечен в более чем 100 судебных процессов в России, и каждый проигранный иск расширяет поле для системных требований от государства. И чем дольше ЕС будет удерживать российские активы заблокированными, тем слабее будет становиться ее позиция — и тем сильнее вырастут риски для Euroclear и западной финансовой системы в целом.
