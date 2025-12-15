На шпагате: чем грозит Европе иск ЦБ против Euroclear

Главная слабость Euroclear — его глобальность. Компания работает не только в ЕС, но и в юрисдикциях, которые не связаны европейским санкционным правом. Гонконг и Дубай становятся потенциальными площадками для обхода европейской защиты, и здесь Россия может добиться ареста активов Euroclear на сумму предполагаемого ущерба. РФ может развивать стратегию параллельных судебных процессов в третьих странах, создавая для Euroclear двойное давление: юридическое — через блокировку операций и финансовое — через риски массовых исков клиентов, чьи активы окажутся вовлечены в судебные споры.