На российский рынок спутникового интернета выходит крупный игрок

В декабре госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о выделении компании «Спутникс» (входит в АФК «Система») частот для гибридной сотово-спутниковой сети связи 5G. Это следует из материалов межведомственной комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: Freepik

В группе компаний «Спутникс» «Известиям» подтвердили, что подали заявку на выделение частот в связи с разработкой перспективной спутниковой группировки D2C.

«Пока преждевременно говорить о конкретных сроках запуска: инвестиции направлены, прежде всего, на опытно-конструкторские работы и тестирование технологии», — заявили в «Спутниксе».

На декабрьском заседании ГКРЧ также будет рассматриваться выделение частот для низкоорбитальной системы спутниковой связи «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440».

«Завершение формирования низкоорбитальной группировки “Бюро 1440” и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. В этом году мы приступили к серийному производству космических аппаратов и компонентов, — сказали “Известиям” в этой компании. — Наше партнерство с операторами наземной связи позволит передавать данные через спутниковую сеть с любого смартфона».

Конкуренция на российском рынке спутникового интернета вполне уместна — чем больше предложений услуг, тем ниже тарифы для конечных пользователей, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Такой интернет нужен тем, кто перемещается по российским трассам, жителям удаленных районов, туристам, перечислил он.

В мире, помимо Starlink Илона Маска, развивается несколько проектов в сфере персонального спутникового интернета, многие из них ведут разработки в сфере спутниковой связи — это последний писк технологической моды, объясняет Кусков. Появление на этом рынке российских компаний было бы уместным, заключил он.

