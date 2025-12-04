На российский рынок спутникового интернета выходит крупный игрок

В группе компаний «Спутникс» «Известиям» подтвердили, что подали заявку на выделение частот в связи с разработкой перспективной спутниковой группировки D2C.
«Пока преждевременно говорить о конкретных сроках запуска: инвестиции направлены, прежде всего, на опытно-конструкторские работы и тестирование технологии», — заявили в «Спутниксе».
На декабрьском заседании ГКРЧ также будет рассматриваться выделение частот для низкоорбитальной системы спутниковой связи «Рассвет», которую разрабатывает компания «Бюро 1440».
«Завершение формирования низкоорбитальной группировки “Бюро 1440” и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. В этом году мы приступили к серийному производству космических аппаратов и компонентов, — сказали “Известиям” в этой компании. — Наше партнерство с операторами наземной связи позволит передавать данные через спутниковую сеть с любого смартфона».
Конкуренция на российском рынке спутникового интернета вполне уместна — чем больше предложений услуг, тем ниже тарифы для конечных пользователей, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Такой интернет нужен тем, кто перемещается по российским трассам, жителям удаленных районов, туристам, перечислил он.
В мире, помимо Starlink Илона Маска, развивается несколько проектов в сфере персонального спутникового интернета, многие из них ведут разработки в сфере спутниковой связи — это последний писк технологической моды, объясняет Кусков. Появление на этом рынке российских компаний было бы уместным, заключил он.