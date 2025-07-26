Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Петросяна и Степаненко подали в суд за долги в 500 тыс. руб

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции подал в суд на юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко из-за того, что экс-супруги не оплатили экспертизу по оценке имущества. Карточка дела зарегистрирована в картотеке Мосгорсуда.

Источник: PersonaStars

Как пишет StarHit, оценка, продолжавшаяся несколько месяцев, сопровождалась трудностями: сначала Степаненко отказывалась пускать экспертов, а затем требовала передать ей значительную часть коллекций картин, книг и антиквариата, собранных Петросяном.

По информации издания, центр судебной экспертизы хочет взыскать с Петросяна и Степаненко 500 тыс. руб.

Первое заседание суда по делу назначено на 29 июля. В случае отказа от выплаты средства могут быть взысканы из доли имущества одного из участников спора.

Бракоразводный процесс Петросян и Степаненко начали летом 2018 года. В начале августа Степаненко обратилась в суд для раздела имущества, после чего Петросян подал встречный иск. Суд расторг брак в ноябре того же года. На время развода суд накладывал обеспечительный арест на имущество супругов.