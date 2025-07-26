На Петросяна и Степаненко подали в суд за долги в 500 тыс. руб

Бракоразводный процесс Петросян и Степаненко начали летом 2018 года. В начале августа Степаненко обратилась в суд для раздела имущества, после чего Петросян подал встречный иск. Суд расторг брак в ноябре того же года. На время развода суд накладывал обеспечительный арест на имущество супругов.