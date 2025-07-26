На Петросяна и Степаненко подали в суд за долги в 500 тыс. руб

Как пишет StarHit, оценка, продолжавшаяся несколько месяцев, сопровождалась трудностями: сначала Степаненко отказывалась пускать экспертов, а затем требовала передать ей значительную часть коллекций картин, книг и антиквариата, собранных Петросяном.
По информации издания, центр судебной экспертизы хочет взыскать с Петросяна и Степаненко 500 тыс. руб.
Первое заседание суда по делу назначено на 29 июля. В случае отказа от выплаты средства могут быть взысканы из доли имущества одного из участников спора.
Бракоразводный процесс Петросян и Степаненко начали летом 2018 года. В начале августа Степаненко обратилась в суд для раздела имущества, после чего Петросян подал встречный иск. Суд расторг брак в ноябре того же года. На время развода суд накладывал обеспечительный арест на имущество супругов.