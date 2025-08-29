На курорте плавятся метры. Новостройки в Крыму подорожали на 40%

В январе—июне 2025 года средняя стоимость проданных квартир и апартаментов на первичном рынке Крыма составила 245 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали для «Ъ» в сервисе Dataflat.ru на основе данных Росреестра. Год к году значение выросло на 40%. В консалтинговой компании Macon говорят, что на высокобюджетном рынке Крыма стоимость лотов за год выросла на 42%, до 311 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост существенно превосходит средний по России. В целом по стране новостройки за год подорожали на 16,5%, до 204,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «старой» Москве рост в июне составил 14% год к году, до 507,2 тыс. руб. за 1 кв. м.