На крючке: зачем Норвегия закрыла российским рыбакам путь в Баренцево море

Таким образом, санкции против России стали для Норвегии источником прямой выгоды. Она получила шанс закрепить монополию на европейском энергетическом рынке и не собирается его терять. Логично, что аналогичная логика распространяется и на рыбную отрасль. Запрет российских компаний «Мурманск Си Фуд» и «Норебо» в норвежской экономической зоне — это не только следование антироссийским санкциям ЕС, но и попытка перераспределить рынок в пользу собственной экономики. Норвегия же выступает здесь в роли прагматичного игрока: политика и экономика у нее неразделимы. И чем дольше сохраняется конфликт с Россией, тем устойчивее позиции Осло в Европе.