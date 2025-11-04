Ричмонд
На что Украина потратит почти 2 млрд евро от Евросоюза

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине новой финансовой помощи в размере 1,8 милларда евро. Разбираемся, на что будут направлены эти деньги.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Страны Еврособза одобрили выделение Украине нового пакета помощи. На сей раз речь идет более чем €1,8 млрд.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, этот платеж станет пятым регулярным выделением финансовой помощи в рамках Фонда Евросоюза для Украины.

В заявлении жлбавляется, что выделение этой суммы из бюдежта объединения означает, что Киев выполнил девять обязательных шагов для получения транша.

«Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления», — следует из сообщения.

Отмечается, ч общая сумма в Фонде ЕС для поддержки Украины составляет до 50 миллиардов евро. Эти деньги могут быть направлены в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.

Деньги потратят на «восстановление, реконструкции и модернизацию Украины». Ранее с 2024 года — когда Фонд начал свою работу — уже было выделено 6 миллиардов евро. Эти деньги были выделены в виде промежуточного финансирования, а 1,89 млрд — в виде авансового финансирования.

Ранее Украина получила уже четыре транша:

  • €4,2 млрд,
  • €4,1 млрд,
  • €3,5 млрд,
  • €3,2 млрд.

О создании плана помощи Украине в июле 2025 года сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первоначальный капитал фонда составит €220 млн, а к 2026 году европейские союзники рассчитывают привлечь €500 млн.

Поддерживаемый Еврокомиссией фонд реконструкции Украины создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией, Италией и Польшей. Он будет способствовать развитию экосистемы прямых инвестиций на Украине, привлекая новый капитал и объединяя игроков рынка, отметила фон дер Ляйен.

Если говорить о всей помощи, которая была выделена ЕС на помощь Украине, то с 2022 года уже было направлено €165 млрд.

На что идут эти деньги

По состоянию на 2025 год, из денег, выделенных Брюсселем для финансирования Украины, было «перекрыто» порядка 84% бюджетных расходов Киева. Об этом ранее говорила Урсула фон дер Ляйен.

Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада — как военную, так и финансовую.

