На что Украина потратит почти 2 млрд евро от Евросоюза

Страны Еврособза одобрили выделение Украине нового пакета помощи. На сей раз речь идет более чем €1,8 млрд.
Как сообщается на сайте Совета ЕС, этот платеж станет пятым регулярным выделением финансовой помощи в рамках Фонда Евросоюза для Украины.
В заявлении жлбавляется, что выделение этой суммы из бюдежта объединения означает, что Киев выполнил девять обязательных шагов для получения транша.
«Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления», — следует из сообщения.
Отмечается, ч общая сумма в Фонде ЕС для поддержки Украины составляет до 50 миллиардов евро. Эти деньги могут быть направлены в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.
Деньги потратят на «восстановление, реконструкции и модернизацию Украины». Ранее с 2024 года — когда Фонд начал свою работу — уже было выделено 6 миллиардов евро. Эти деньги были выделены в виде промежуточного финансирования, а 1,89 млрд — в виде авансового финансирования.
Ранее Украина получила уже четыре транша:
- €4,2 млрд,
- €4,1 млрд,
- €3,5 млрд,
- €3,2 млрд.
О создании плана помощи Украине в июле 2025 года сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первоначальный капитал фонда составит €220 млн, а к 2026 году европейские союзники рассчитывают привлечь €500 млн.
Поддерживаемый Еврокомиссией фонд реконструкции Украины создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией, Италией и Польшей. Он будет способствовать развитию экосистемы прямых инвестиций на Украине, привлекая новый капитал и объединяя игроков рынка, отметила фон дер Ляйен.
Если говорить о всей помощи, которая была выделена ЕС на помощь Украине, то с 2022 года уже было направлено €165 млрд.
На что идут эти деньги
По состоянию на 2025 год, из денег, выделенных Брюсселем для финансирования Украины, было «перекрыто» порядка 84% бюджетных расходов Киева. Об этом ранее говорила Урсула фон дер Ляйен.
Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада — как военную, так и финансовую.