Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае предложили создать игорную зону

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Принятие и реализация федерального закона позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай», — отмечается там.