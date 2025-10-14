На Алтае предложили создать игорную зону

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.