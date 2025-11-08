Ричмонд
МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мошенники похищают данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки

Так, аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию. В результате данные оказываются в руках мошенников, они их используют для дальнейших преступлений, в том числе хищении денег.

В МВД в связи с распространением этой схемы призвали не верить в обещания «одобрить кредит почти всем», а также не переводить никогда предоплату до получения кредита. Также в ведомстве советуют не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

