МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты

Так, аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию. В результате данные оказываются в руках мошенников, они их используют для дальнейших преступлений, в том числе хищении денег.